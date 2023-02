BORSA ULTIME NOTIZIE: Stellantis vola a Piazza Affari con conti record e premio ai dipendenti

Per Stellantis 4,2 miliardi di dividendi e buy back a sorpresa fino a 1,5 miliardi convincono i mercati in una giornata fiacca in attesa della Fed. Tavares: “Pronti a vincere la sfida dell’elettrico anche in Nord America”

Accantonate le polemiche sull’elettrico, che non l’entusiasma, Carlos Tavares dimostra di saper fare ottimi risultati anche con le macchine Ev, presentando il bilancio Stellantis 2022: “La vendita globale di veicoli a batteria è cresciuta nel 2022 del 41% – sottolinea il Ceo di Stellantis – Abbiamo così dimostrato anche l’efficacia della nostra strategia di elettrificazione in Europa”. Ma, soprattutto, “ora – aggiunge -abbiamo la tecnologia, i prodotti, le materie prime e l’intero ecosistema di batterie per condurre lo stesso percorso di trasformazione in Nord America, a partire dai nostri primi veicoli completamente elettrici Ram dal 2023 e Jeep dal 2024”. Tavares replica in questo modo alle critiche sui presunti ritardi rispetto ai piani di Renault e di Volkswagen in Europa ad all’allungo di Ford e Gm sul mercato Usa, favorito dai sostegni governativi all’auto elettrica che, a detta del cfo Palmer, non ha cambiato i piani ambiziosi del gruppo: raddoppiare (rispetto al 2021) i ricavi netti oltre la soglia dei 300 miliardi di euro entro il 2030, sostenendo una crescita a doppia cifra dei margini per l’intero decennio.

I mercati finanziari, dopo la pubblicazione dei conti, hanno premiato fin dalle prime battute con un rialzo nell’ordine del 2% abbondante (in un mercato negativo con il Ftse Mib a -1,56% a fine mattinata) la tabella di marcia del gruppo. Per merito anche del buy back fino a 1,5 miliardi di euro che sarà effettuato entro il 2023. Un regalo “inatteso” secondo JP Morgan, in linea con quanto fatto da Bmw e Mercedes.

Assieme, altro segnale di buona salute finanziaria, al premio di 2 miliardi di euro da dividersi tra tutti i dipendenti: per i lavoratori italiani 1.879 euro da incassare in due tranches tra febbraio ed aprile.

Stellantis: bilancio 2022, i numeri-chiave

A convincere gli operatori sono stati:

L’ utile operativo , cresciuto del 17% nella seconda parte del 2022 grazie alla forte capacità di pricing (la parola sconto è proibita) nonostante i problemi della logistica e della fornitura di chips. Nel 2023, anticipa il cfo Richard Palmer, “i nostri aumenti dei prezzi non saranno significativi come lo scorso anno, perché l’inflazione calerà”.

L' utile operativo rettificato pari a 23,3 miliardi di euro (+29%) con un margine del 13%, migliore rispetto all'obiettivo di superare il 12% al 2030.

Il free cash flow ha superato l'anno scorsi quota 10,8 miliardi

L' utile netto è in aumento del 26% a 16,8 miliardi di euro.I ricavi (179,6 miliardi) salgono del 18% grazie ai prezzi netti favorevoli ed all'effetto cambio che ha premiato i conti del Nord America.

La situazione patrimoniale è solida: la liquidità industriale disponibile è pari a 61,3 miliardi di euro

I risultati consentono la distribuzione di un dividendo ordinario di 4,2 miliardi di euro corrispondente a 1,34 euro per azione. Secondo i calendari è previsto lo stacco della cedola il 24 aprile 2023, data di pagamento 4 maggio.

Sul fronte industriale tutte le regioni sono in crescita con una redditività record. Il cosiddetto “Terzo Motore” – Medio Oriente e Africa, Sud America, Cina, India e Asia Pacifico – ha incrementato i ricavi netti del 34% rispetto all’anno precedente e ha più che raddoppiato il suo contributo al risultato operativo rettificato, portandolo a 3,8 miliardi di euro nel 2022. Si tratta di importanti passi in avanti verso il raggiungimento dell’obiettivo di ottenere da questi mercati oltre il 25% dei ricavi netti globali entro il 2030.

Bilancio Stellantis 2022: sindacati ok premio ai dipendenti

Stellantis ha comunicato “risultati record in termini di fatturato (+18%), di utile (+26%), nonché di risultato operativo rettificato, che costituisce l’indicatore di riferimento per il profit sharing adottato da molti paesi e che ci è stato preannunciato costituirà la base del futuro premio anche per l’Italia”. Così i sindacati Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr in una nota commentano i conti Stellantis 2022 e le indicazioni sul premio annuale ai dipendenti. “Si tratta di ottimi risultati che attestano la bontà del contratto del 2019, tanto più che nessuno stabilimento è rimasto privo di premio”. Nella prossima trattativa per il rinnovo del Ccsl (contratto collettivo di primo livello) fissata per il 6, 7 e 8 marzo a Torino, “si dovrà affrontare la parte economica, proprio a partire dal futuro premio destinato a sostituire quello efficienza pattuito nel 2019 e venuto oramai in scadenza”, concludono. Solo la Fiom esprime una posizione negativa: “Il premio e l’erogazione unilaterale non bastano a recuperare ciò che si è perso per effetto dell’inflazione, per questo abbiamo ribadito la richiesta di un’erogazione straordinaria di una mensilità e che sia riconosciuta la pienezza del premio per tutti i lavoratori di Stellantis”, afferma una nota separata del sibndaco Cgil.