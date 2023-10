Premio Nobel per l’Economia 2023 a Claudia Goldin per aver indagato le differenze di genere nel mercato del lavoro

Professoressa di economia a Harvard, Goldin è stata premiata per aver “accresciuto le nostre conoscenze sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro”. Terza donna vincitrice dopo Elinor Ostrom nel 2009 ed Esther Duflo nel 2019. Tutti i vincitori dell’edizione 2023

Il premio Nobel per l’Economia 2023 è stato assegnato a Claudia Goldin, Professor of Economics all’Università di Harvard. Goldin, professoressa americana di 77 anni, è stata premiata per il suo ruolo nell’aver “accresciuto le nostre conoscenze sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro“.

Le ricerche di Goldin coprono vari argomenti, tra cui la forza lavoro femminile, il divario salariale tra uomini e donne, le disuguaglianze di reddito, i cambiamenti tecnologici e l’immigrazione.

Goldin è solo la terza donna a vincere il premio Nobel per l’Economia ha che ha avuto una bassissima rappresentanza di vincitrici femminili. Prima di lei, su un totale di 93 vincitori, avevano vinto solo Elinor Ostrom nel 2009 ed Esther Duflo, nel 2019. Unico italiano vincitore è stato Franco Modigliani nel 1985 per i suoi lavori sul risparmio e i mercati finanziari.

La storia del Premio Nobel per l’economia

Il premio Nobel per l’economia non è un vero e proprio premio Nobel. A differenza degli altri premi infatti, questo premio non è stato previsto dal testamento di Alfred Nobel. In realtà, si tratta del premio della Banca di Svezia per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel. È comunque gestito dalla Fondazione Nobel e perciò chiamato comunemente premio Nobel. La differenza principale con gli altri cinque premi è che questo riconoscimento non è finanziato con i rendimenti del capitale lasciato da Alfred Nobel, ma è finanziato dalla Banca Centrale di Svezia. L’importo della dotazione è lo stesso di quello degli altri cinque.

Il premio della Banca di Svezia per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel è stato istituito nel 1968 dalla Sveriges Riksbank per celebrare il suo trecentesimo anniversario. Il primo premio in scienze economiche è stato assegnato l’anno successivo a Ragnar Frisch e Jan Tinbergen.

Gli ultimi vincitori del premio Nobel per l’Economia

L’anno scorso il premio era andato all’ex presidente della Fed Bernanke e ai suoi colleghi Diamond e a Dybvig per le ricerche sulle banche, le crisi finanziarie e il regolamento dei mercati finanziari. Nel 2021, invece, il riconoscimento andò a David Card “per il suo contributo empirico rispetto al mercato del lavoro” e a Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens “per i loro contributi metodologici alle analisi delle relazioni causali”.

I vincitori del Premio Nobel 2023

Il premio Nobel per l’economia è stato l’ultima riconoscimento assegnato per il 2023. La settimana scorsa, il premio Nobel per la Medicina 2023 è andato a due scienziati Katalin Karikó e Drew Weissman “per le loro scoperte che hanno reso possibile lo sviluppo di efficaci vaccini a base di mRna contro il Covid-19”. Il premio Nobel per la pace 2023 è stato assegnato a Narges Mohammadi, l’attivista iraniana di “Donna-Vita-Libertà” da anni in prigione. Jon Fosse, autore norvegese, ha vinto il premio Nobel per la Letteratura “per le opere teatrali e la prosa innovativa”. Il Nobel per la Chimica 2023 è stato assegnato, invece, a Moungi Bawendi, Louis E Brus e Alexey Ekimov per le nanotecnologie, con la scoperta del quantum dot mentre mentre quello per la Fisica è stato conferito a Pierre Agostini, Ferenc Klausz e Anne L’Huillier per i loro metodi sperimentali che generano impulsi di luce ad attosecondi per lo studio della dinamica degli elettroni nella materia.