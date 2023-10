Premio Nobel per la Medicina 2023 a Katalin Karikó e Drew Weissman per i vaccini a mRna contro il Covid-19

Grazie alle loro scoperte i due scienziati hanno reso possibile il rapido sviluppo del vaccino durante una delle più grandi minacce alla salute umana dei tempi moderni

Il premio Nobel per la Medicina 2023 è andato non a uno, ma a due scienziati: Katalin Karikó e Drew Weissman “per le loro scoperte che hanno reso possibile lo sviluppo di efficaci vaccini a base di mRna contro il Covid-19”.

L’annuncio è stato dato lunedì 2 ottobre al Karolinska Institute di Stoccolma, in Svezia, mentre il premio verrà consegnato tra due mesi, il 10 dicembre a Oslo.

Gli scienziati riceveranno la ricompensa di poco meno di un milione di euro (11 milioni di corone svedesi). Un milione di corone è stato aggiunto quest’anno, a causa dell’inflazione e della svalutazione della corona.

BREAKING NEWS

The 2023 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Katalin Karikó and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19. pic.twitter.com/Y62uJDlNMj — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 2, 2023

I nuovi premi Nobel per la Medicina 2023

L’assegnazione del Nobel per la Medicina a Katalin Karikó e Drew Weissman ha sopreso tutti. Non perché sia immeritato, ma perché spesso il riconoscimento viene assegnato a decenni di distanza dalla ricerca o dalla scoperta che ha cambiato il mondo. Quasi la metà dei vincitori ricevono il Nobel oltre 20 anni dopo la ricerca che li ha resi meritevoli di riceverlo. Stavolta invece il Karolinska Institute di Stoccolma ha deciso di procedere in maniera spedita, premiando due degli scienziati che nel corso della pandemia hanno contribuito a salvare milioni di vite. Sono stati loro, infatti, a mettere a punto il metodo dell’mRna usato per i vaccini contro il Covid. “Attraverso le loro scoperte rivoluzionarie, che hanno cambiato radicalmente la nostra comprensione di come l’mRna interagisce con il nostro sistema immunitario, i vincitori ha contribuito al tasso di sviluppo del vaccino senza precedenti durante una delle più grandi minacce alla salute umana dei tempi moderni”, afferma il Comitato per il Nobel.

Lo scorso anno il Premio Nobel 2022 andò al biologo svedese Svante Pääbo per le sue scoperte sul genoma e sull’evoluzione umana.

Il calendario dei premi Nobel 2023: martedì tocca alla Fisica

Dopo il premio Nobel per la Medicina, il calendario procederà rapidamente: Martedì 3 ottobre sarà assegnato il Nobel per la Fisica; mercoledì 4 ottobre quello per la Chimica; giovedì 5 ottobre quello per la Letteratura; venerdì 6 ottobre quello per la Pace. L’ultimo annuncio, l’Economia, è in programma per lunedì 9 ottobre.