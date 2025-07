Borsa oggi 25 luglio: l’incertezza dazi pesa sull’Europa. Auto sull’ottovolante dopo i conti di Volkswagen, a Milano corre Stellantis – DIRETTA

Borse europee negative. Giù NewPrinces dopo l’acquisizione di Carrefour Italia – Segui la DIRETTA • MERCATI Perché gli investitori sono in stand-by di Gabriella Bruschi

Partenza negativa per le Borse europee che restano in attesa di sviluppi su un possibile accordo commerciale tra Unione europea e Stati Uniti con dazi nell’ordine del 15%, su modello di quanto emerso dall’intesa Usa-Giappone. Sul fronte macro, in una giornata povera di indicatori, si guarda all’indice Ifo del clima economico in Germania, e nel pomeriggio agli ordini dei beni durevoli in Usa. Si salva per il momento Parigi, cedono dunque Londra, Madrid e Francoforte. Sul listino tedesco alle prime battute Volkswagen, che ha tagliato le previsioni, viaggiava in terreno decisamente negativo per poi recuperare e guadagnare oltre il 3%, mentre sulla piazza francese Lvmh corre all’indomani dei conti.

Dopo aver faticato a fare prezzo, NewPrinces riesce ad aprire e cede all’indomani della notizia dell’acquisizione delle attività di Carrefour Italia. Il titolo della società francese, di contro, a Parigi sale. Il valore dell’operazione si aggira intorno a 1 miliardo di euro. La vendita include 1188 punti vendita, di cui 41 ipermercati, 315 supermercati e 820 punti vendita.

Piazza Affari apre sotto la parità, ma poi gira in verde. Prova il rimbalzo Stm che ha annunciato l’acquisizione dall’olandese Nxp del business dei Mems per 950 milioni di dollari in contanti. In cima al listino svetta Interpump che beneficia dell’upgrade di giudizio da parte di Intermonte, da Neutral a Outperform. Dopo un’avvio negativo, corre Stellantis, sopra la parità anche Eni dopo i conti. Gira con positivo anche Campari che, nonostante la trimestrale brillante della concorrente Remy Cointreau, risente del taglio del target di prezzo da parte di Barclays. Non reagisce Tim all’indagine dell’antitrust europeo relativa all’acquisto da parte di Kkr della NetCo di Telecom Italia.

La peggiore è Prysmian, seguita a ruota da Finecobank. Continuano invece le vendite sulla Popolare di Sondrio nel giorno in cui si conclude definitivamente l’opas di Bper.

Stabile l’euro/dollaro a 1,174. Sale il prezzo del petrolio: Brent a 69,7 dollari al barile, Wti a 66,5 dollari. In calo l’oro, con il contratto future agosto a 3.358 dollari l’oncia, mentre è in lieve rialzo il gas naturale scambiato ad Amsterdam a 32,45 euro al megawattora.