Premio Eccellenze d’Impresa anche per le PMI ad alto potenziale

Al via l’ottava Edizione del Premio Eccellenze d’Impresa promossa da GEA, Harvard Business Review Italia e Arca Fondi SGR con il patrocino di Borsa Italiana – Per l’Edizione 2021 nasce la categoria Rising Star per le PMI Innovative ad alto potenziale

Si aprono le candidature per l’ottava Edizione del Premio Eccellenze d’Impresa. Il Premio verrà assegnato all’azienda che si contraddistingue per uno o più criteri previsti: Innovazione e Tecnologia, Sostenibilità, Internazionalizzazione e la nuova categoria per le PMI innovative ad alto potenziale, Rising Star. Il vincitore verrà premiato a Milano il 10 novembre 2021 a Palazzo Mezzanotte (Borsa Italiana).

L’iniziativa è promossa dalla GEA-Consulenti di Direzione, dalla rivista di management Harvard Business Review Italia e Arca Fondi SGR (società di gestione del risparmio) con il patrocino di Borsa Italiana.

Il Premio prevede l’auto-candidatura gratuita entro il 30 giugno 2021 direttamente sul sito www.eccellenzedimpresa.it (in cui sono indicati i documenti e le informazioni necessarie da allegare alla domanda); via mail all’indirizzo premio@eccellenzedimpresa.it e all’indirizzo postale Eccellenze d’Impresa c/o GEA, Corso Italia 47, 20122 Milano. Il bando è aperto a tutte le aziende nazionali e non operanti sul territorio italiano. Non vi sono limiti dimensionali o settoriali.

La Giuria selezionerà il Vincitore Assoluto dell’Edizione 2021, scegliendo tra i primi classificati che si sono contraddistinti nelle quattro categorie: Innovazione e Tecnologia, Sostenibilità, Internazionalizzazione e Rising Star.

Nel dettaglio, sarà premiata l’azienda che avrà evidenziato una particolare capacità di innovazione di prodotto e/o di processo, sviluppato una leadership tecnologica basata su un sostenuto e continuativo impegno in attività di R&S, realizzato un efficace processo di internazionalizzazione in base a una originale e ampia visione e proiezione sui mercati mondiali e permesso una sostanziale creazione di nuovi posti di lavoro qualificati, con particolare attenzione ai giovani e alle diversità di vario genere.

E ancora, che abbia condotto una gestione e uno sviluppo efficaci dei talenti nel quadro di una visione non elitaria, ma diffusa dello sviluppo del talent in azienda; che abbia elaborato e implementato una reale e sostanziale politica di sostenibilità ambientale e di responsabilità sociale dell’impresa ed evidenziato un particolare dinamismo imprenditoriale, specie in fase di start-up. Infine, l’azienda che sarà riuscita a definire e implementare in modo efficace politiche di sviluppo della leadership, con particolare riguardo ai piani di successione, incluse le problematiche della successione familiare.

I vincitori delle precedenti edizioni sono stati: Caffè Borbone nel 2020, Bonfiglioli nel 2019, Pastificio Rana nel 2018, iGuzzini nel 2017, Recordati nel 2016, nel 2015 Diasorin e, infine, nel 2014 Brevini Power Transmission.

Per l’Edizione 2021, la Giuria è composta da Gabriele Galateri, Presidente di Assicurazioni Generali, Patrizia Greco, Presidente di Banca Monte dei Paschi di Siena, Luisa Todini, Presidente di Todini Finanziaria, Marco Fortis, Vicepresidente Fondazione Edison e Raffaele Jerusalmi, Amministratore delegato di Borsa Italiana.