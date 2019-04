Pranzo di Pasqua e ricetta dello chef Sacco su First&Food

La ricetta dello chef stellato Marco Sacco, titolare del ristorante “Il Piccolo lago” a Verbania è quella che First&Food offre ai lettori per Pasqua – Senza dimenticare carne d’agnello e colombe pasquali

Su First&Food, il magazine di FIRSTonline dedicato al mondo del cibo, lo chef della settimana è il piemontese Marco Sacco, due stelle Michelin e titolare del ristorante “Il Piccolo lago” a Verbania, sul Lago di Mergozzo, un tempo unito al Lago Maggiore. Sacco è legato sin dalla gioventù al lago, dove praticava windsurf anche ad alti livelli, piazzandosi bene nelle competizioni nazionali ed internazionali.

Poi però si fa conquistare dai fornelli e inizia la sua gavetta viaggiando per il mondo, per farsi le ossa in particolare presso alcuni ristoranti stellati della Provenza e della Costa Azzurra fra cui l’altolocato Oasis, membro delle prestigiose catene Relais&Chateaux, Les Grandes Tables du Monde e Maitres Cuisiniers de France, ristorante bistellato dei fratelli Raimbault a La Napoule l’esclusiva località di villeggiatura a due passi da Cannes. Di Sacco viene anche proposta una ricetta, il lingotto di Mergozzo, un pesce di lago al quale lo chef abbina i sapori dei boschi: tra gli ingredienti ci sono anche la segatura di faggio e un sontuoso aceto di lamponi.

Ma questa edizione di First&Food non poteva non risentire anche della Pasqua, per cui un report del Codacons conferma che nonostante le ultime tendenze vegane e vegetariane, anche quest’anno e sulle tavole di una famiglia su due verranno serviti piatti a base di carne d’agnello. Tuttavia i dati dicono che effettivamente il consumo dell’agnello già l’anno scorso era diminuito del 10% rispetto all’anno precedente: se nel 2013 venivano macellati 4 milioni di capi a distanza di tre anni nel 2016 i capi abbattuti risultavano ridotti del 50 per cento a due milioni di unità.