Poste celebra il cinema italiano con tre nuovi francobolli

In occasione del 75mo Festival del cinema di Venezia, Poste e Biennale hanno organizzato un’emissione speciale. I francobolli ritraggono scene da “I soliti ignoti” di mario Monicelli, “Il giorno della civetta” di Damiano Damiani e “C’era una volta il West”. Ecco cosa fare per gli annulli e dove acquistare i nuovi francobolli

Con tre film storici Poste celebra il cinema italiano. Mentre è in corso il Festival di Venezia, Poste ha presentato proprio in Laguna tre nuovi francobolli dedicati a tre titoli che è impossibile dimenticare: I soliti ignoti di Mario Monicelli, Il giorno della Civetta di Damiano Damiani e C’era una volta il west di Sergio Leone. Tre pellicole memorabili, realizzate tra il 1958 e il 1968. E’ il Mise a emettere i tre nuovi francobolli, posta ordinaria e tariffa da 1,10 euro. L’emissione speciale è stata organizzata da Poste insieme alla Biennale di Venezia. Queste le note tecniche che possono interessare i collezionisti: stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.Tiratura di un milione di esemplari per ciascun francobollo. Foglio di quarantacinque esemplari.

Gli annulli recanti la data del primo giorno di emissione – precisa una nota di Poste italiane diffusa nella serata di giovedì – “saranno disponibili presso lo Spazio Filatelia di Venezia.

“I francobolli ed i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettino illustrativo, possono essere acquistati presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it. Per l’occasione – conclude la nota – sono stati realizzati tre folder, uno per francobollo, in formato A5 a tre ante contenente il francobollo, una cartolina annullata e affrancata, e una busta primo giorno di emissione, al costo di 8€.