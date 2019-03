Popolare di Bari, Corte Ue: su Tercas “non fu aiuto di Stato”

La Corte Ue accoglie il ricorso presentato dall’Italia e dalla Popolare di Bari – I fondi concessi dal Fondo Interbancario (Fitd) all’istituto pugliese nel 2014 non rappresentano un aiuto di Stato – Abi: “ora rimborsi per risparmiatori e banche”

Le risorse concesse nel 2014 dal Fondo Interbancario alla Banca Popolare di Bari per il salvataggio di Tercas non rappresentano un aiuto di Stato. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue accogliendo il ricorso presentato dallo stesso istituto (sostenuto da Bankitalia) e dall’Italia contro la bocciatura stabilita dalla Commissione Ue secondo cui “l’uso della garanzia sui depositi è aiuto di Stato”. Secondo i giudici di Lussemburgo, Bruxelles “non ha dimostrato che i fondi concessi a Tercas a titolo di sostegno del Fitd (dove sedeva nel consiglio un rappresentante di Bankitalia ndr) fossero controllati dalle autorità pubbliche italiane”. Il Fitd, scrivono i giudici, ha agito in modo autonomo al momento dell’adozione dell’intervento a favore di Tercas e la Commissione non ha dimostrato “il coinvolgimento delle autorità pubbliche italiane nell’adozione della misura in questione”.

La vicenda risale al 2013, quando la Popolare di Bari decide di sottoscrivere l’aumento di capitale di Banca Tercas – sottoposta l’anno precedente al regime dell’amministrazione straordinaria a seguito di alcune irregolarità constatate dalla Banca d’Italia – a condizione che l’operazione goda della copertura del Fitd, il Fondo interbancario di tutela dei depositi che può intervenire in soccorso dei suoi membri, sia a titolo di garanzia legale dei depositi prevista in caso di liquidazione coatta amministrativa (intervento obbligatorio), sia su base volontaria, nel caso in cui l’intervento consenta di ridurre gli oneri di sistema che possono risultare dalla garanzia dei depositi gravante sui suoi membri.

Nel 2014 il fondo interbancario decide di accogliere la richiesta della Popolare di Bari e di coprire il deficit patrimoniale di Tercas, concedendogli delle garanzie. L’operazione riceve anche il via libera di Bankitalia.

La Commissione Ue decide però di indagare sulle misure stabilite per capire se siano davvero state rispettate le norme comunitarie in materia di aiuti di stato. Un anno dopo, il 23 dicembre 2015, Bruxelles decide che l’operazione costituisce un aiuto di Stato cui l’Italia aveva dato esecuzione a favore di Tercas. A quel punto, la popolare di Bari e il Governo italiano presentano il ricorso oggetto dell’odierna sentenza.

La Corte di giustizia Ue ha dunque annullato la decisione della Commissione. Secondo i giudici, il Fitd è un ente privato e dunque “spettava alla Commissione disporre d’indizi sufficienti per affermare che tale intervento è stato adottato sotto l’influenza o il controllo effettivo delle autorità pubbliche e che, di conseguenza, esso era, in realtà, imputabile allo Stato”.

“Nel caso di specie – continua la Corte Ue – la Commissione non disponeva d’indizi sufficienti per una siffatta affermazione. Al contrario, esistono nel fascicolo numerosi elementi che indicano che il FITD (il fondo di tutela depositi alimentato dalle stesse banche private ndr) ha agito in modo autonomo al momento dell’adozione dell’intervento a favore di Tercas”.

Il Tribunale osserva, poi, che la Commissione non ha dimostrato il coinvolgimento delle autorità pubbliche italiane nell’adozione della misura in questione.

Immediata la reazione dell’Abi, l’associazione bancaria italiana, che esprime “grande soddisfazione” per la decisione del tribunale comunitario. Il presidente Antonio Patuelli e il dg Giovanni Sabatini chiedono inoltre alla Commissione Ue che “rimborsi i risparmiatori e le banche concorrenti danneggiate dalle conseguenze delle sue non corrette decisioni che hanno imposto nel 2015 la risoluzione delle “quattro banche” e altri interventi di salvataggio bancario più onerosi delle preventive iniziative del Fitd che trae nuova legittimità per recuperare in pieno le sue funzioni statutarie”.