Polizza moto: quali opportunità con le assicurazioni online?

Le assicurazioni moto, obbligatorie per legge affinché veicoli come moto, ciclomotori, scooter o motorini possano circolare su strada, sono sottoscrivibili anche online

La rete offre l’accesso a una vasta gamma di soluzioni all’avanguardia formulate dalle migliori compagnie secondo i più innovativi principi dell’Insurtech.

Le polizze moto online presentano diversi vantaggi, in linea con le esigenze degli amanti delle due ruote e con la flessibilità offerta da questa tipologia di veicoli.

Assicurazione moto online: velocità, flessibilità e preventivi personalizzati

Al contrario di ciò che prevede una sottoscrizione presso una classica compagnia assicurativa, la stipula di una RC Moto online permette di ottenere un preventivo immediato.

Infatti, con il ruolo sempre più centrale della tecnologia nel comparto assicurativo, oggi per conoscere il costo di una polizza moto e acquistarla non serve necessariamente richiedere un appuntamento con un consulente: le compagnie dirette basano, infatti, la loro proposta su una formula completamente digitale che risulta più immediata e soprattutto a portata di mano.

Per esempio, accedendo al sito di Verti Assicurazioni, compagnia di riferimento nel panorama insurtech, è possibile calcolare un preventivo di assicurazione moto, in tempi rapidissimi, semplicemente inserendo nell’apposito form targa del veicolo e data di nascita del proprietario.

I vantaggi di una polizza moto online

Chi opta per una polizza moto online ha l’opportunità di sottoscrivere il contratto assicurativo con un processo completamente digitale. Un iter che non prevede scartoffie, burocrazia né tempi di attesa e che ha il vantaggio di poter essere effettuato in qualunque momento, secondo orari e tempistiche in linea con le proprie esigenze.

Le polizze moto online consentono infatti di salvare il preventivo e valutarlo con tutta calma, decidendo quando e se stipularlo oppure se modificarlo con l’inserimento di garanzie accessorie.

Infatti, anche le assicurazioni moto digitali possono prevedere, oltre alla Rc, garanzie quali, ad esempio, Furto e incendio, Assistenza stradale, Infortuni del conducente e Tutela legale.

Naturalmente, proprio come avviene in fase di sottoscrizione, le RC Moto online consentono di accedere anche a una procedura di rinnovo completamente digitale. Le migliori compagnie prevedono l’invio del preventivo via email o posta ordinaria (in base alla modalità scelta dall’assicurata in fase di preventivazione) qualche settimana prima della scadenza della polizza, così che sia possibile analizzarlo in tutta calma, valutare se aggiungere o rimuovere eventuali garanzie accessorie e procedere all’acquisto: un iter effettuabile in pochi click direttamente online, tramite metodi di pagamento sicuri come PayPal o carta di credito.

Inoltre, ogni aspetto della polizza moto può essere visualizzato e gestito completamenteonline attraverso l’area personale. In caso di incidente, dall’account è inoltre possibile aprire una procedura di sinistro in perfetta autonomia e seguirne le fasi di avanzamento con un processo completamente digitalizzato.

Infine, anche se si tratta di soluzioni full digital, gestibili da remoto in modo del tutto autonomo, è comunque disponibile un customer care dedicato, una squadra di consulenti ed esperti pronti a rispondere a ogni esigenza. Il servizio assistenza è disponibile sia tramite email che telefono.