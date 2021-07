PLF, passenger locator form: i 15 Paesi che lo richiedono

Non solo Green pass: per andare all’estero è sempre più richiesto il PLF, senza il quale i turisti stranieri devono rinunciare ai loro viaggi – Ecco come funziona e quali sono i Paesi che lo richiedono

Il Green pass, da solo, non basta, nemmeno se rilasciato dopo la seconda dose. Sono infatti sempre di più i Paesi che richiedono ai turisti stranieri il modulo PLF, acronimo di Passenger Locator Form. Un documento che negli ultimi giorni ha conquistato le prime pagine molti giornali, italiani ed estero, perché molti turisti sono stati costretti a rinunciare al proprio viaggio per non averlo compilato.

CHE COS’È IL PLF (PASSENGER LOCATOR FORM)

Si tratta di un documento, scaricabile online, da un sito ufficiale (ma è valido solo per alcuni) o dalle piattaforme nazionali dei Paesi di destinazione che i viaggiatori devono compilare prima di arrivare e di godersi le meritate vacanze in sicurezza. Al suo interno bisogna indicare tutti i riferimenti utili a essere localizzati nel caso in cui si manifesti un contagio da Covid-19 durante il viaggio: luogo di provenienza, eventuali soggiorni precedenti in altri Paesi, indirizzo di soggiorno. Può essere esibito sia in formato cartaceo che in formato digitale.

Ultima informazione utile: un solo Passenger locator form basta per tutti i membri della famiglia o per l’intero gruppo di amici in viaggio, a condizione che le informazioni su luoghi e date coincidano per tutti.

PLF (PASSENGER LOCATOR FORM): I PAESI CHE LO RICHIEDONO

Sono in tutto quindici i Paesi che attualmente richiedono il Passenger Locator Form (PLF) ai viaggiatori stranieri in entrata. Il documento, lo ribadiamo, affianca il green pass che attesta l’avvenuta vaccinazione del turista.

In ordine rigorosamente alfabetico, il PLF serve per andare in:

Anche l’Italia richiede il Plf , ma solo a chi viene dall’estero: quindi ai turisti stranieri, ma anche ai cittadini italiani che, dopo un viaggio di lavoro o una vacanza, tornano nel nostro Paese.

Tra Paese e Paese però ci sono delle differenze. Cipro, Portogallo, Slovacchia e Spagna richiedono il Passenger Locator Form solo ai viaggiatori che arrivano in aereo. Dunque se si viaggia via terra o via mare non sarà necessario compilare il documento. L’Irlanda lo richiede anche a chi viaggia via mare, mentre per andare in tutti gli altri Paesi il PLF dovrà essere compilato ed esibito in tutti e tre i casi.

