Plenitude (Eni) entra nella partnership BlueFloat Energy Sener per impianti eolici offshore in Spagna

L’Ad Goberti: “Rafforziamo il nostro portafoglio eolico offshore e il nostro impegno nel settore delle

rinnovabili in Spagna”

Plenitude amplia il suo raggio d’azione in Spagna. La società controllata da Eni ha firmato un accordo per l’ingresso nella partnership strategica con BlueFloat Energy e Sener Renewable Investments per lo sviluppo di progetti eolici offshore in Spagna.

Plenitude: i dettagli dell’accordo spagnolo

Plenitude rafforzerà la joint venture, lanciata 3 anni fa da BlueFloat Energy e Sener Renewable Investments, che si conferma tra le principali del settore nel Paese con un portafoglio di circa 1,25 GW di progetti eolici offshore galleggianti in Galizia (Parque Nordés), Catalogna (Parc Tramuntana) e Isole Canarie (Parque Tarahal).

“Plenitude condivide con BlueFloat Energy e Sener un approccio unico allo sviluppo dei progetti, a beneficio delle comunità locali, nel rispetto di tutti gli aspetti ambientali e sociali”, scrive la società in una nota, sottolineando che “in Spagna l’azienda ha parchi fotovoltaici ed eolici già operativi con una capacità installata complessiva di 430 MW, impianti in costruzione per 1 GW e più di 2 GW di progetti in via di sviluppo, oltre 300.000 clienti ai quali fornisce energia elettrica, servizi energetici e una rete di punti di ricarica per auto elettriche. Plenitude opera in 15 Paesi, con un portafoglio di circa 3 GW di capacità rinnovabile in esercizio, e ha l’obiettivo di raggiungere i 7 GW entro il 2026 e oltre i 15GW entro il 2030”.

Stefano Goberti, amministratore delegato di Plenitude, ha dichiarato: “Grazie a questo accordo rafforziamo il nostro portafoglio eolico offshore e il nostro impegno nel settore delle rinnovabili in Spagna.”.

Carlos Martín, amministratore delegato di BlueFloat Energy, ha detto: “Con l’ingresso di Plenitude, i nostri progetti compiono un significativo passo in avanti, consolidando la nostra posizione di leader nel settore dell’eolico offshore nel nostro mercato nazionale”.

Miguel Domingo, amministratore delegato di Sener Renewable Investments, ha commentato: “Le tre società condividono un forte impegno a realizzare progetti eolici offshore in Spagna in modo sostenibile ed equo, considerando gli aspetti ambientali, sociali ed economici e l’integrazione a livello locale e regionale. Con Plenitude rafforziamo questo impegno”.