Pirelli si rafforza in Brasile: acquisito il 100% di Hevea-Tec per 21 milioni di euro

Si tratta del maggior operatore indipendente brasiliano nella trasformazione di gomma naturale – Il closing è previsto entro la fine dell’anno – Titolo poco mosso a Piazza Affari

Pirelli fa shopping in Brasile. Il colosso dei pneumatici ha annunciato, martedì 4 luglio, l’accordo per l’acquisizione del 100% di Hevea-Tec, maggior operatore indipendente brasiliano nella trasformazione di gomma naturale, per un controvalore in termini di enterprise value di circa 21 milioni di euro. Il closing dell’operazione è previsto entro la fine dell’anno corrente previo avveramento di alcune condizioni, tra cui il via libera da parte dell’Antitrust. La notizia però non scalda particolarmente il titolo a Piazza Affari. A un’ora dalla chiusura della seduta odierna, Pirelli guadagna lo 0,044% a 4,57 euro per azione.

Il Brasile è quasi una seconda patria per Pirelli. Un’attenzione fatta di continui investimenti per rendere sempre più competitiva la produzione di pneumatici. La presenza di Pirelli in Brasile oggi conta gli stabilimenti di Campinas e Feira de Santana, per la produzione di pneumatici per autovettura e di Gravataí, specializzata in pneumatici per motociclette.

Il viaggio della gomma di Pirelli continua anche oltre Oceano

Il Gruppo che verrà guidato da Marco Tronchetti Provera e da Andrea Casaluci, “non si aspetta impatti sul target previsto per la posizione finanziaria netta alla fine dell’anno da parte dell’operazione. L’obiettivo rimane di 2,35 miliardi di euro per fine 2023”, spiega in una nota.

Con questa acquisizione, Pirelli intende migliorare la quota di approvvigionamento di gomma naturale in Sud America. In questo modo, prosegue la nota, sarà assicurata una continuità di fornitura nella Regione e una maggiore efficienza. La società della Bicocca ha spiegato anche che per i volumi di produzione di Hevea-Tec sono già previsti dei piani di incremento.

Oltre a garantirsi l’approvvigionamento della materia prima, l’operazione consentirà a Pirelli di avviare progetti innovativi sulla gomma naturale. L’idea della multinazionale italiana è quella di incrementare l’utilizzo di materiali non fossili nei pneumatici, come da obiettivi dell’azienda. E, inoltre, il possesso di Hevea-Tec avrà dei vantaggi anche dal punto di vista della sostenibilità: aumenta il controllo della catena di approvvigionamento, riduzione delle emissioni di Co2 e la possibilità di avviare nuovi progetti di certificazioni internazionali Fsc (Forest stewardship council), specifica per il settore forestale e i prodotti – legnosi e non legnosi – derivati dalle foreste.