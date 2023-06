Pirelli: Camfin indicherà Marco Tronchetti Provera come Vice Presidente esecutivo e Casaluci come Ceo

Per il prossimo Cda di Pirelli la Camfin, la finanziaria di Tronchetti Provera che detiene il 14.1% ha già avanzato le sue candidature – Esce di scena Giorgio Bruno

Camfin indicherà Marco Tronchetti Provera e Andrea Casaluci (General Manager Operations di Pirelli) per i ruoli, rispettivamente, di vicepresidente esecutivo e di ceo di Pirelli. Lo comunica in una nota la stessa holding italiana, annunciando l’uscita di scena di Giorgio Luca Bruno, ceo designato di Pirelli, secondo cui Bruno intende “dedicarsi a proprie attività imprenditoriali”. In occasione del rinnovo del patto parasociale tra i maggiori soci, lo scorso anno, Bruno era stato indicato per guidare il produttore di pneumatici dopo la nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione. Ma il patto è stato radicalmente stravolto dal Governo italiano che si è mosso per ridurre l’influenza di Sinochem su Pirelli attraverso il Golden Power. Ora è Camfin – e non i soci cinesi – ad avere il diritto di nominare il prossimo ad.

La storica holding italiana guidata da Tronchetti Provera “procederà a designare i propri quattro candidati, fra i quali quelli sopra indicati, a Marco Polo International Italy Srl al fine del loro inserimento nella lista che la stessa presenterà all’assemblea Pirelli, da convocarsi entro il 31 luglio 2023 per il rinnovo del Cda”, prosegue la nota. A esito di tale assemblea, il board di Pirelli si riunirà per procedere alla nomina delle cariche sociali, incluse quelle sopra indicate.

I commenti di Marco Tronchetti Provera e Giorgio Bruno

“Desidero ringraziare il dottor Giorgio Bruno per il contributo dato in tanti anni, in più fasi e con diversi ruoli, alla gestione del Gruppo Pirelli e per il fondamentale supporto assicurato nel tempo al top management della società. Alla luce della sua ferma decisione di intraprendere un nuovo percorso imprenditoriale, formulo al dottor Bruno i miei auguri più sentiti per le nuove sfide che affronterà e che ci vedranno ancora collaborare”, ha dichiarato Marco Tronchetti Provera.

“Dopo aver collaborato per tanti anni a guidare lo sviluppo del Gruppo Pirelli, ho deciso d’intraprendere un mio percorso imprenditoriale che assorbirà in futuro le mie energie professionali. Ringrazio Pirelli e il dottor Tronchetti per questo lungo percorso insieme, per le tante esperienze condivise finora e per quelle che certamente condivideremo in futuro come imprenditori. A Pirelli, a tutti i dipendenti, al dottor Tronchetti e al management, rivolgo i miei migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni”, ha dichiarato Bruno.