Pirelli: presentate le liste per il Cda. Proposto Jiao Jian come presidente

In vista dell’Assemblea degli Azionisti del prossimo 31 luglio Pirelli ha depositato le liste di candidati per il Cda che dovrà operare nel triennio 2023-2025.

Marco Polo International Italy, anche per conto di Camfin (finanziaria di Tronchetti Provera che detiene il 14.1%), che complessivamente detengono il 51,1% del capitale, ha presentato una lista di candidati così composta: Jiao Jian, Tronchetti Provera Marco (designato da Camfin), Casaluci Andrea (Camfin), Chen Aihua, Zhang Haitao, Chen Qian, Bradanini Alberto (indipendente), Carpinelli Michele (Camfin) (indipendente), De Sole Domenico (Camfin) (indipendente), Fan Xiaohua (indipendente), Pappalardo Marisa (indipendente), Tang Grace (indipendente).

Marco Polo International Italy S.r.l. e Camfin SpA hanno inoltre proposto all’assemblea la nomina di Jiao Jian, come presidente. Inoltre hanno proposto di determinare in 15 il numero dei componenti il CdA e di stabilire un massimo di 2,5 milioni di euro per il compenso annuo del CdA.

Come era già stato comunicato, un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali (che complessivamente detengono l’1,33% del capitale) ha presentato una lista di candidati composta da: Roberto Diacetti (indipendente); Paola Boromei (indipendente); Giovanni Lo Storto (indipendente).

La Camfin aveva indicato Marco Tronchetti Provera e Andrea Casaluci (General Manager Operations di Pirelli) per i ruoli, rispettivamente, di vicepresidente esecutivo e di ceo di Pirelli, mentre uscirà di scena Giorgio Luca Bruno, ceo designato di Pirelli.

Come è noto il Governo italiano si è mosso per ridurre l’influenza di Sinochem su Pirelli attraverso il Golden Power. Ora è Camfin – e non i soci cinesi – ad avere il diritto di nominare il prossimo Ad.