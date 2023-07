Pirelli: Diacetti, Boromei e Lo Storto in lista Assogestioni per il Cda

In vista del Cda del 31 luglio è stata presentata la lista di candidati indipendenti

Roberto Diacetti, Paola Boromei e Giovanni Lo Storto sono i tre candidati indipendenti per prendere posto nel consiglio di amministrazione di Pirelli.

In vista dell’appuntamento del 31 luglio il Comitato dei gestori, che rappresenta una dozzina di sgr e investitori istituzionali titolari complessivamente dell’1,3% del capitale, ha depositato la lista di candidati indipendenti (composta con il supporto di Korn Ferry quale advisor esterno e indipendente) per i posti riservati alle minoranze nel nuovo cda.

Per il prossimo Cda del produttore di pneumatici, la Camfin, la finanziaria di Tronchetti Provera che detiene il 14.1% ha già avanzato le sue candidature e indicherà Marco Tronchetti Provera e Andrea Casaluci (General Manager Operations di Pirelli) per i ruoli, rispettivamente, di vicepresidente esecutivo e di ceo di Pirelli, mentre uscirà di scena Giorgio Luca Bruno, ceo designato di Pirelli.

Come è noto il Governo italiano si è mosso per ridurre l’influenza di Sinochem su Pirelli attraverso il Golden Power. Ora è Camfin – e non i soci cinesi – ad avere il diritto di nominare il prossimo Ad.