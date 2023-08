Pirelli: in carica il Cda. Tronchetti vicepresidente esecutivo, Casaluci Ad. Nuovo comitato sostenibilità

Prima riunione del Cda dopo l’assemblea e le nomine legate al golden power. Jiao Jian presidente, ecco tutti i nomi dei comitati interni

Marco Tronchetti Provera vicepresidente esecutivo, Jiao Jian presidente e Andrea Casaluci amministratore delegato. È la terna alla guida di Pirelli: in seguito all’assemblea del 31 luglio, si è riunito il Cda per l’assegnazione delle deleghe. In linea con le decisioni del governo sul golden power, Marco Tronchetti Provera è vicepresidente esecutivo, con i poteri relativi alle strategie generali e alla supervisione dell’attuazione del piano industriale nonché i poteri relativi alla comunicazione, agli affari societari e controlli interni, ai rapporti con gli azionisti e con le istituzioni. Andrea Casaluci Amministratore Delegato (Ceo), conferendogli i poteri per la gestione operativa di Pirelli. Al presidente Jiao Jian è attribuita la rappresentanza legale della Società e gli altri poteri previsti dal vigente Statuto. Completa la squadra di vertice Francesco Tanzi a cui il Cda ha affidato la Direzione generale corporate. Lo comunica la società con una nota.

Il nuovo Cda: tutti i nomi

Il Consiglio di mministrazione ha, inoltre, ritenuto validi i requisiti richiesti per i 9 consiglieri indipendenti Michele Carpinelli, Domenico De Sole, Alberto Bradanini, Fan Xiaohua, Marisa Pappalardo, Grace Tang, Roberto Diacetti, Paola Boromei, Giovanni Lo Storto.

Il Cda risulta pertanto così composto: Jiao Jian (presidente), Marco Tronchetti Provera (vicepresidente esecutivo), Andrea Casaluci (amministratore delegato), Chen Aihua, Zhang Haitao, Chen Qian, Alberto Bradanini (indipendente), Michele Carpinelli (indipendente), Domenico De Sole (indipendente), Fan Xiaohua (indipendente), Marisa Pappalardo (indipendente), Grace Tang (indipendente), Roberto Diacetti (indipendente), Paola Boromei (indipendente) e Giovanni Lo Storto (indipendente).

Ecco i Comitati consiliari e l’organismo di vigilanza

Il Consiglio stesso ha proceduto alla nomina dei componenti dei Comitati consiliari – confermando tutti i precedenti Comitati e introducendo il Comitato Sostenibilità con focus sulle tematiche di sostenibilità connesse all’esercizio dell’attività di impresa – che pertanto risultano composti come segue:

Comitato per la remunerazione : Grace Tang (Presidente); Michele Carpinelli; Paola Boromei; Alberto Bradanini; Chen Aihua.

: Grace Tang (Presidente); Michele Carpinelli; Paola Boromei; Alberto Bradanini; Chen Aihua. Comitato controllo , rischi e corporate governance: Fan Xiaohua (Presidente); Giovanni Lo Storto; Roberto Diacetti; Michele Carpinelli; Chen Aihua.

, rischi e corporate governance: Fan Xiaohua (Presidente); Giovanni Lo Storto; Roberto Diacetti; Michele Carpinelli; Chen Aihua. Comitato nomine e successioni: Marco Tronchetti Provera (Presidente); Domenico De Sole; Chen Aihua; Zhang Haitao.

e successioni: Marco Tronchetti Provera (Presidente); Domenico De Sole; Chen Aihua; Zhang Haitao. Comitato strategie : Marco Tronchetti Provera (Presidente); Jiao Jian; Andrea Casaluci; Domenico De Sole; Alberto Bradanini; Roberto Diacetti; Chen Qian; Zhang Haitao.

: Marco Tronchetti Provera (Presidente); Jiao Jian; Andrea Casaluci; Domenico De Sole; Alberto Bradanini; Roberto Diacetti; Chen Qian; Zhang Haitao. Comitato parti correlate : Marisa Pappalardo (Presidente); Giovanni Lo Storto; Michele Carpinelli.

: Marisa Pappalardo (Presidente); Giovanni Lo Storto; Michele Carpinelli. Comitato sostenibilità è composto da: Marco Tronchetti Provera (Presidente); Jiao Jian; Andrea Casaluci; Giovanni Lo Storto.

Il Cda ha infine confermato Fabio Bocchio dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e Carlo Secchi (Presidente), Antonella Carù e Alberto Bastanzio quali componenti dell’organismo di vigilanza, in continuità con il precedente mandato.