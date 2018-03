Piove? Forse sì ma non a Pasqua. Ultime previsioni meteo

Tra venerdì e sabato perturbazione in arrivo con piogge anche forti e nevicate in montagna. Ma i fenomeni si allenteranno progressivamente lasciando spazio ad una Pasqua abbastanza soleggiata, sia pure con zone di instabilità lungo l’appennino. Ancora meglio le previsioni per Pasquetta

Piove o non piove? A Pasqua non pioverà e ancor meglio andrà a Pasquetta. Sono queste le ultime previsioni meteo per il weekend, raccolte da FIRSTonline dopo una ricerca sui principali siti meteorologici.

Cominciamo dalla Protezione Civile: non ci sono allerte meteo ed è già un buon inizio che fa ben sperare per il fine settimana. Guardando nel dettaglio dei prossimi giorni, che interesseranno un picco di arrivi e partenze da parte degli italiani vista anche la chiusura delle scuole, già oggi è in arrivo una perturbazione che lambirà l’Italia e diventerà più intensa nelle giornate di venerdì e sabato. Venerdì è previsto “un ulteriore peggioramento del tempo al Nord – precisa 3Bmeteo – nonché su parte del Centro. Attese precipitazioni anche intense lungo la fascia prealpina, l’alto Piemonte, la Liguria orientale e l’alta Toscana; fenomeni moderati anche tra Sardegna e medio Tirreno”. Non si escludono “nevicate abbondanti sulle Alpi e forti venti, a causa di una perturbazione atlantica (la numero 12 del mese) che attraverserà la nostra Penisola”, aggiunge Meteo.it . I fenomeni saranno più intensi dal mattino al Nord , si intensificheranno al Centro nel corso della giornata e si perderanno a mano a mano che si scende lungo la penisola verso il Sud dove sia oggi che domani i meteorologici di Ilmeteo.it prevedono sole. Scendendo verso Sud si alzeranno anche le temperature per effetto dei venti di scirocco.

A Pasqua tutti i fenomeni sono dati in forte ridimensionamento lasciando spazio a una giornata soleggiata, sia pure con residui di instabilità soprattutto in Umbria, sulla dorsale appenninica e in parte della Campania. Il miglioramento del tempo si intensificherà a Pasquetta, giornata in cui tutti i siti sono concordi nel prevedere tempo ottimo su tutta l’Italia, cielo azzurro e temperature miti.