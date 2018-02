Pil in crescita dell’1,4% nel 2017: è il top dal 2008

L’Istat ha fornito le stime sulla crescita del uarto trimestre e in media d’anno. Confermate le stime del governo ma manca ancora il 5,7% rispetto alla situazione pre-crisi. In Germania, Pil +2,2% trainato dall’export

Nella media del 2017 il Pil italiano è aumentato dell’1,4% rispetto all’anno prima. Lo rileva l’Istat nella prima stima sulla crescita in termini grezzi, basata su dati trimestrali. Bisognerà però aspettare il primo marzo per conoscere il dato di riferimento per la politica economica. Le previsioni del Governo indicano un +1,5%. Quanto al dato corretto per gli effetti di calendario segna un rialzo dell’1,5% (nel 2017 ci sono state due giornate lavorative in meno del 2016).

Nel quarto trimestre del 2017 il Pil è aumentato dello 0,3% sul trimestre precedente e dell’1,6% su base annua. Lo rileva l’Istat diffondendo la stima flash sugli ultimi tre mesi dell’anno scorso. Il rialzo congiunturale segna un lieve rallentamento rispetto al terzo trimestre (+0,4%). Lo stesso vale per il valore tendenziale (era +1,7%). Si tratta di dati aggiustati per gli effetti di calendario e destagionalizzati

Il livello del Prodotto interno lordo (Pil) è ancora sotto i valori pre-crisi. Nonostante la ripresa in atto siamo ancora indietro del 5,7% raffrontando il quarto trimestre del 2017 al primo trimestre del 2008, quando si raggiunse il picco.

Il dato italiano si confronta con la crescita tedesca. Anche la Germania ha fornito oggi le stime sul Pil nel IV Trimestre. Il Pil tedesco è cresciuto del 2,2% in media d’anno spinto dalle esportazioni. Il Pil e’ cresciuto dello 0,6% congiunturale nel quarto trimestre del 2017 e del 2,9% tendenziale, dato leggermente sotto le attese (+3%). L’inflazione tedesca è salita dell’1,6% tendenziale a gennaio, confermando le stime preliminari di Destatis. Su base congiunturale è però scesa dello 0,7%. L’indice Ipca è salito dell’1,4% su anno, dopo il +1,6% di dicembre.