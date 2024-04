Condividi Twitter

Piaggio, Mimit autorizza contratto di sviluppo per Pontedera: via libera al programma E-Mobility

Investimento da 112 milioni di euro per espandere la produzione ecosostenibile nello stabilimento di Pontedera, con il programma E-Mobility che mira a sviluppare motori elettrici, componenti e sistemi per veicoli a zero emissioni, e soluzioni digitali per la sicurezza e la mobilità

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha dato il via libera a un contratto di sviluppo proposto dal gruppo Piaggio, che comporta un investimento di circa 112 milioni di euro per espandere la produzione nello stabilimento di Pontedera, in provincia di Pisa, con un focus su tecnologie ecosostenibili. Via libera al programma E-Mobility Il programma di sviluppo industriale “E-Mobility” prevede l’introduzione di una nuova linea di motori elettrici per veicoli a zero emissioni, insieme a cinque progetti di ricerca industriale. Questi progetti mirano allo sviluppo di componenti e sistemi per veicoli elettrici, nonché a soluzioni digitali per la sicurezza, il monitoraggio dello stato del veicolo, gli assistenti alla guida e la cybersecurity. Limitare la dipendenza estera Il Ministero, riconoscendo il valore degli investimenti che consentono di ridurre la dipendenza dalle forniture asiatiche e migliorare le soluzioni di mobilità con minor impatto ambientale, ha stanziato oltre 38 milioni di euro di agevolazioni dal Fondo “Sostegno Filiera Automotive“. Questi investimenti contribuiranno al potenziamento dei dipartimenti a Pontedera, che già impiegano 50 specialisti in software e digital manufacturing. L’accordo sarà gestito da Invitalia per conto del Mimit.