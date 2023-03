Pensioni aprile 2023, quando arriva il pagamento? Ecco il calendario dell’Inps

Il cedolino del mese di aprile è già disponibile sul sito dell’Inps ma quando arrivano i pagamenti? Ecco tutti i dettagli della pensione di aprile

È online il cedolino delle pensioni di aprile 2023 con importi, aumenti e trattenute. A gennaio 2023 è scattato il meccanismo di perequazione con tasso del 7,3%. Una rivalutazione importante legata all’aumento spropositato del costo della vita. Non tutti i pensionati hanno potuto beneficiare fin da subito degli incrementi. Inizialmente la rivalutazione è stata applicata solamente sugli assegni inferiori a quattro volte il trattamento minimo. A marzo, invece, via con gli aumenti per tutti. E ora tocca alle pensioni minime fino a 600 euro. Ma quando arriva il pagamento delle pensioni di aprile 2023? Ecco il calendario e le novità su aumenti e arretrati.

Pensioni minime, aprile 2023: aumenti e arretrati

L’Inps, oltre all’adeguamento per le minime a 572 euro (600 euro per gli over 75), dovrebbe erogare anche gli arretrati già nel mese di aprile. Si tratta di circa 27 euro circa in più (9 euro per tre mensilità – gennaio, febbraio e marzo) per gli under 75 e di 102 euro gli over 75 – 34 euro al mese per tre mensilità.

Il pagamento della pensione di aprile, se l’Inps riuscirà a completare le operazioni, comprenderà anche gli arretrati.

Accredito pensione aprile, quando arriva?

Il pagamento della pensione del mese di aprile avrà date differenti tra chi lo riceve su conto corrente bancario o postalte. Il motivo è dipeso dal fatto che il primo aprile cade di sabato e, di conseguenza, il primo giorno bancabile scala a lunedì 3 aprile. Quindi solamente per chi ha la pensione accreditata alle poste il pagamento avverrà subito, ovvero sabato primo aprile.

In particolare, i pensionati che preferiscono ritirare l’assegno (o i contanti) presso gli uffici postali devono seguire il consueto calendario suddiviso in ordine alfabetico:

sabato 1° aprile (solo la mattina): lettera A – B;

lunedì 3 aprile: lettera C – D;

martedì 4 aprile: lettera E – K;

mercoledì 5 aprile: lettera L – O;

giovedì 6 aprile: lettera P – R;

venerdì 7 aprile: lettera S – Z.

Inps: come controllare il cedolino online

L’Inps ha messo a disposizione l’anteprima del pagamento del cedolino della pensione. Per consultarlo basta recarsi sul sito Inps e cliccare sull’apposito servizio nel quale sono presenti anche le notifiche di pagamento della pensione.

Per accedere al servizio è necessario disporre delle credenziali digitali (Spid, Cie o Cns). Una volta entrati sul sito Inps, è quindi necessario cliccare su “MyInps” e poi recarsi su link “Prestazioni e Servizi”, quindi aprire “Cedolino pensione e servizi collegati”.