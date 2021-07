Pensioni agosto 2021, si parte il 27 luglio: calendario Poste-Inps

A causa della pandemia le date di pagamento delle pensioni vengono anticipate e scaglionate in giorni diversi – Ecco tutto ciò che c’è da sapere sui trattamenti di agosto 2021

Arrivano le pensioni di agosto 2021. Come accaduto nei mesi scorsi, causa pandemia, Poste Italiane e Inps hanno deciso di anticipare i pagamenti per coloro che riscuotono la pensione presso il proprio ufficio postale di riferimento, stabilendo un calendario in base alla prima lettera del cognome. Lo scopo è quello di evitare code ed assembramenti che potrebbero diventare fonte di contagio, mettendo a repentaglio la sicurezza di pensionati e addetti ai lavori.

La prima data utile per ricevere il pagamento delle pensioni di agosto 2021 è martedì 27 luglio, l’ultimo giorno utile sarà invece sabato 31 luglio. Vediamo regole e calendario.

PENSIONI AGOSTO 2021: PRIMI PAGAMENTI IL 27 LUGLIO

I primi a ricevere il pagamento delle pensioni di agosto sono i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. Questi soggetti ricevono l’accredito del trattamento previdenziale già da oggi, martedì 27 luglio. Attraverso una nota, Poste Italiane fa sapere che “i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 ATM Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello”.

PENSIONI AGOSTO 2021: IL CALENDARIO

Chi, per riscuotere la pensione, ha invece bisogno di andare presso il proprio ufficio postale di riferimento, deve rispettare il calendario stabilito da Poste Italiane e dall’INPS. È prevista infatti una turnazione alfabetica “che potrà variare in base al numero di giorni di apertura dell’Ufficio Postale di riferimento”, informa la società.

Ecco il calendario dei pagamenti delle pensioni di agosto 2021:

cognomi dalla A alla C: martedì 27 luglio;

cognomi dalla D alla G: mercoledì 28 luglio;

cognomi dalla H alla M: giovedì 29 luglio;

cognomi dalla N alla R: venerdì 30 luglio;

cognomi dalla S alla Z sabato mattina 31 luglio.

DELEGHE

I pensionati di età pari o superiore a 75 anni che riscuotono la pensione presso gli uffici postali hanno la possibilità di delegare altri soggetti al ritiro della somma. Possibile rivolgersi gratuitamente anche ai Carabinieri, dotandoli di apposita delega.

LE PRECISAZIONI DELL’INPS

Attraverso una nota, l’INPS precisa che:

Sulle pensioni che siano, in tutto o in parte, collegate al reddito (ad esempio integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, pensione ai superstiti) i cui titolari, nonostante i solleciti, non abbiano ancora fornito i dati reddituali relativi al 2017 e al 2018, ad agosto e settembre verrà applicata una trattenuta di circa 14 euro, per le pensioni integrate al minimo, o, per quelle di importo superiore, pari al 10% della pensione. Fonte: INPS

È stata fissata per il 15 settembre 2021 l’ultima scadenza utile per l’invio dei redditi richiesti e con le indicazioni utili per non incorrere nella revoca definitiva della prestazione collegata al reddito relativa al 2017 e/o al 2018.

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ricorda infine che: per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, sulla pensione di agosto, oltre all’ IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2020. Non solo, nel mese di agosto: