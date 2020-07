Pensioni agosto 2020: pagamenti dal 27 luglio, il calendario

I primi accrediti da parte di Poste Italiane partiranno lunedì – Stabilità una turnazione per chi dovrà ritirare i soldi presso l’ufficio postale – Ecco tutte le informazioni

In arrivo le pensioni di agosto. Poste italiane ha comunicato il calendario per il pagamento delle pensioni del mese prossimo. I primi accrediti partiranno lunedì 27 luglio e riguarderanno i titolari di:

libretto di Risparmio,

conto BancoPosta,

Postepay Evolution.

Non avrà bisogno di recarsi allo sportello nemmeno chi possiede carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution che”. I soldi si potranno prelevare “in contanti da oltre 7.000 ATM Postamat”, fa sapere Poste in una nota.

Chi invece dovrà ritirare la pensione di agosto in contanti presso il proprio ufficio postale di riferimento dovrà rispettare la turnazione stabilita dalla società allo scopo di evitare assembramenti e tutelare la sicurezza di lavoratori e clienti.

Nel dettaglio Poste ha stilato un calendario di sei giorni. Per capire in quale giorno si potrà andare a ritirare la propria pensione occorrerà fare riferimento alla prima lettera del proprio cognome:

cognomi dalla A alla B lunedì 27 luglio;

dalla C alla D martedì 28 luglio;

dalla E alla K mercoledì 29 luglio;

dalla L alla O giovedì 30 luglio;

dalla P alla R venerdì 31 luglio;

dalla S alla Z sabato mattina 1 agosto.

Oltre alla turnazione si dovranno rispettare altre regole di sicurezza: obbligatorio l’uso della mascherina, si potrà entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti, bisognerà tenere la distanza di almeno un metro sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.

I pensionati over 75 che riscuotono la pensione in contanti presso gli uffici postali e non hanno già delegato altri soggetti al ritiro “possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri”, sottolinea Poste Italiane.