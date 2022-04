Pasqua e Pasquetta a Parigi, visita al Jardin des Tuileries

Per chi si trova a Parigi, Pasqua e Pasquetta sono le giornate ideali per scoprire Le Jardin des Tuileries: Orari per visitarlo

Il Museo del Louvre ti invita a scoprire il Giardino delle Tuileries. Una prima fioritura, ispirata alla mostra “Venus d’ailleurs. Materials and Traveling Objects” vede la luce in primavera e sarà seguita da una fioritura estiva in omaggio a Jean-François Champollion, poiché il Louvre partecipa alle commemorazioni del bicentenario della decifrazione dei geroglifici.

Creato nel 1564, poi ridisegnato da André Le Nôtre per Luigi XIV, il Giardino delle Tuileries è un capolavoro dell’arte dei cosiddetti giardini “alla francese”. Dall’inizio del 18° secolo è stato anche un magnifico museo di scultura a cielo aperto, creato per il piacere del giovanissimo Luigi XV. Quanto al patrimonio vegetale, è ricco e variegato, con più di trentacinque specie di alberi. Nel “Grand Couvert” forniscono ombra e freschezza, mentre le aiuole del “Grand Carré” mescolano piante perenni e annuali in sottili combinazioni, rinnovate ogni anno.

Classificato come monumento storico nel 1914, è stato anche inserito nell’elenco del patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 1991, come parte delle “Rives of the Seine” e beneficia dell’etichetta “Remarkable Garden“. Dal 2005 il Museo del Louvre lo gestisce e lo promuove. Nel cuore di Parigi, questo giardino di 23 ettari, delimitato dalla Senna e da rue de Rivoli, è frequentato ogni anno da circa 14 milioni di visitatori.

La fioritura primaverile del Grand Carré è stata progettata dai giardinieri d’arte delle Tuileries, in connessione con la mostra “Venere d’altri tempi. Materiali e oggetti da viaggio” che si tiene alla Petite Galerie del Museo del Louvre fino al 4 luglio 2022. Alcune opere hanno ispirato la fioritura, come il dipinto di Antonio Tempesta, La pesca delle perle in India (1610): i giardinieri furono toccati dalla bellezza energica dell’azzurro dei lapislazzuli e immaginarono un letto punteggiato di nontiscordardime e anemoni di Caen blu, narcisi bianchi, tulipani viola, il tutto punteggiato da fritillarie gialle. Questi fiori porteranno nuovi colori ai giardini in occasione dell’arrivo della bella stagione. I pannelli forniscono spiegazioni dove la botanica è combinata con l’art.

In omaggio a Champollion, in occasione del bicentenario della decifrazione dei geroglifici, i camminatori vedranno piante fiorite ispirate alle opere esposte nel Dipartimento di Antichità Egizie del Museo del Louvre. La Figurina Ippopotamo, adornata con ninfee, è una di queste e puoi trovare i suoi colori da luglio a ottobre. Lo stesso vale per la Piastrina di vitello in un boschetto di papiro: i camminatori potranno avvistare il papiro nelle aiuole

I GIARDINI DEL DOMAINE NATIONAL DU LOUVRE E TUILERIES COMPRENDONO ANCHE…

*Il Giardino della Carosello (6.200 m2), tra le ali del Louvre, sono esposte le statue di Maillol

*Il Jardin de l’Infante (3.900 m2) e il Jardin Raffet (1.250 m2), tra la Cour Carrée e le rive della Senna, non accessibili ai visitatori (attualmente in costruzione)

*Il giardino dell’Oratorio (4.500 mq), tra Cour Carrée e rue de Rivoli, non accessibile ai visitatori Il Museo del Louvre gestisce anche il giardino del Museo Nazionale Eugène-Delacroix, nel cuore di Saint-Germain-des-Prés, accessibile durante gli orari di apertura del museo. Tutti questi spazi sono gestiti dalla Sottodirezione Giardini, inclusi 17 giardinieri d’arte del Domaine national du Louvre e delle Tuileries. La manutenzione della collezione di sculture è affidata a restauratori qualificati.

Orari di apertura Giardino delle Tuileries

Ad aprile, maggio e settembre: dalle 7:00 alle 21:00, tutti i giorni

Nei mesi di giugno, luglio e agosto: dalle 7:00 alle 23:00

Tutti i giorni L’evacuazione del giardino inizia 30 minuti prima della chiusura. Accesso libero

Informazioni su Louvre.fr/decouvrir/les-jardins