Parità di genere in Italia: l’educazione finanziaria può fare la differenza. Domani la Guida alla Finanza lo spiegherà su FIRSTonline

Nella nuova e ultima puntata di Guida alla finanza, realizzata da REF Ricerche con la collaborazione di Allianz Bank Financial Advisors, e che sarà pubblicata sabato 24 luglio su FIRSTonline un’esperta di finanza ma anche di diritti come Claudia Segre discuterà come l’educazione finanziaria può ridurre le disuguaglianze di genere e promuovere l’indipendenza economica

Nonostante le dichiarazioni chiare della Strategia per l’Uguaglianza 2020-2025 dell’Unione Europea e l’articolo 37 della Costituzione italiana, le statistiche recenti sono impietose. L’Italia, purtroppo, continua a mostrarsi in ritardo nella parità di genere, con una perdita di otto posizioni nel Global Gender Gap Index 2024, arrivando all’87° posto su 146 Paesi. Il problema è ancora più grave quando si analizzano le competenze finanziarie e digitali delle donne, che risultano inferiori rispetto agli standard europei e globali. Questo divario limita le opportunità di lavoro e di partecipazione economica, contribuendo a perpetuare le disuguaglianze di reddito e pensione. Investire in educazione finanziaria e digitale è cruciale per colmare queste lacune e promuovere una vera parità di genere.

Domani, Claudia Segre, fondatrice e presidente della Global Thinking Foundation, esplorerà questi temi su FIRSTonline nell'ultima puntata di Guida alla Finanza, realizzata da REF Ricerche in collaborazione con Allianz Bank Financial Advisors e diffusa in 16 lingue.

Con oltre 33 anni di esperienza nel settore finanziario, Segre ha lavorato in istituti di prestigio come Gruppo Intesa, Unicredit e Credem. Nel 2016, ha fondato la Global Thinking Foundation, con attività focalizzate su sostenibilità, educazione finanziaria e gender advocacy. È stata membro della Consulta Esperti della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati e ha ricoperto ruoli di leadership in Assiom Forex e Aci Fx International. Attualmente, è coinvolta in diversi comitati e associazioni, tra cui AssoFintech, Terre des Hommes Italia e il Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento delle Pari Opportunità.

Segre è stata riconosciuta tra le Top 100 Donne Italiane di Successo da Forbes nel 2019 e tra le Top 100 Global Women in Leadership nel 2021. Ha anche partecipato a TEDx come relatrice e fa parte del Women7 Italia 2024.