Parigi, Marc Chagall e la musica. Cinquanta opere messe in vendita per la prima volta da Christie’s

Chagall and Music fa parte di una serie di vendite guidate da Christie’s, la prima delle quali si è tenuta a Londra nel giugno 2022 e la seconda a Hong Kong nel dicembre 2022, Marc Chagall, Colore della vita: opere precedentemente dalla tenuta dell’artista, per un totale oltre 21 milioni di euro

Dal 27 marzo al 6 aprile 2023, Christie’s presenta Chagall e la musica. Questa vendita online permetterà ad amatori e collezionisti di scoprire una cinquantina di opere mai viste prima sul mercato. Provenienti direttamente dallo studio dell’artista tramite i discendenti, queste opere saranno infatti messe in vendita per la prima volta in assoluto. La maggior parte di esse si trova in un notevole stato di conservazione. A Parigi, una quarantina di opere su carta e una decina di litografie saranno offerte ai collezionisti con stime allettanti, da 1.000 a 200.000 euro. L’opportunità di acquisire un’opera di Marc Chagall, uno degli artisti più ricercati sul mercato nella categoria Impressionisti e Moderni. La maggior parte delle opere esposte a Parigi sono state realizzate durante la seconda metà della vita dell’artista, quando tornò in Francia dopo l’esilio negli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale. Alcuni sono opera di un quasi centenario Chagall ma tutti riflettono la “musicalità pittorica” ​​dell’artista dove gli elementi delle sue composizioni danzano, cantano e si articolano nello spazio pittorico dell’opera, vibrando diversamente a seconda dei colori, dei giochi di luce, i contrasti dalle forme in sovrapposizione o giustapposizione e la sottigliezza dei mezzi ricercati e utilizzati. La selezione proposta testimonia quindi pienamente l’incessante dispiegamento e rinnovamento della creatività di un artista che, nel corso della sua vita, si reinventa costantemente attraverso la ricchezza del suo vocabolario pittorico o della sua tecnica artistica.

Chagall et la Musique



L’opera monumentale realizzata per il Foyer del teatro Commedia dell’arte di Francoforte, è realizzata a seguito di 14 gouaches e diversi studi preparatori. Tra questi, sette studi preparatori inediti sono presentati in vendita per stime comprese tra 4.000 e 30.000 euro. Queste opere, che appartengono al ciclo di forte simbolismo e riflessione destinato alla Germania del dopoguerra, rivelano in pieno giorno il lungo iter lavorativo del disegnatore e del pittore. Sono inoltre proposti altri due studi preparatori per opere oggi presenti nelle collezioni museali, tra cui uno studio a colori già molto compiuto per Les gens du voyage (stima: € 25.000 – 35.000) compresa la tela finale (1968) è al Musée de Céret , depositato dal Centre Pompidou-Musée national d’art moderne sin dalla donazione del 1988. Il prossimo ottobre, Christie’s New York offrirà a sua volta un corpus di opere su carta che celebrano l’elaborata maestria di Chagall nell’incisione, comprese opere risalenti agli anni ’20 e ’70, tra cui diverse stampe rare, in gran parte colorate a mano.