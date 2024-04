Paolo Pininfarina addio: se ne va a 65 anni il Presidente della storica casa automobilistica torinese Italian style

E’ morto a 65 anni dopo lunga malattia Paolo Pininfarina, Presidente della storica azienda automobilistica torinese, nipote del fondatore e figlio dell’ex Presidente di Confindustria e senatore a vita, Sergio

E’ morto a 65 anni dopo lunga malattia Paolo Pininfarina, erede della storica casa automobilistica Italian style di Torino, di cui era Presidente. Paolo era il nipote di “Pinin” Farina, il fondatore dell’azienda e figlio di Sergio Pininfarina, imprenditore gentiluomo, Presidente della Confindustria e senatore a vita. Si era laureato in Ingegneria meccanica al Politecnico di Torino e si era specializzato all’estero.

Aveva dovuto prendere in mano l’azienda, simbolo dell’eccellenza italiana, in circostanze drammatiche quando 16 anni fa il fratello Andrea, che era l’amministratore delegato, morì tragicamente in un incidente stradale a due passi dalla fabbrica. In 90 anni la Pininfarina ha creato 600 modelli. Il nome di Paolo è legato alla concept car Sergio e alla hypercar elettrica che porta il nome del nonno.