Panettoni salati 2023: alla scoperta dei più innovativi e creativi lievitati italiani buoni per tutto l’anno

Un rustico soffice e gustoso, ideale per un aperitivo, come intermezzo, o in abbinamento con formaggi e salumi e con un calice di bollicine. Ecco qualche proposta di panettoni salati per Natale 2023 ma buoni per tutto l’anno. Al posto dei canditi speck, mortadella, salsiccia, n’duja, olive, pomodori secchi e funghi, capperi e pecorino

Non solo canditi e uvetta, i panettoni sono buoni anche salati. Il tipico lievitato di Natale, negli anni, ha subito varie reinterpretazioni da parte di pasticcieri e chef, che hanno giocato con ingredienti insoliti e presentazioni audaci. Questa evoluzione ha trasformato il panettone in un simbolo non solo di tradizione, ma anche di innovazione culinaria, dimostrando la sua versatilità e la sua adattabilità ai gusti contemporanei senza rinunciare al suo fascino originale. Questa variante, adatta per un aperitivo, come intermezzo, o in abbinamento a formaggi e salumi, ha ampliato le occasioni di consumo e la capacità di soddisfare palati diversi. Alcuni dei protagonisti di questa tendenza includono prodotti del territorio, ingredienti selezionati con cura e passione dai maestri pasticcieri, fornai e chef che firmano queste opere del gusto, creando un’esperienza culinaria unica e indimenticabile. Dopo i panettoni d’autore a quelli per tutti le tasche ecco qualche proposta dei migliori panettoni salati per Natale 2023.

Panettoni salati 2023: un’esplosione di gusti in formato dolce

Il classico panettone abbandona il suo ruolo dolce per abbracciare versioni salate, rivoluzionando il palato e portando freschezza alle tradizioni natalizie. Ecco qualche proposta di panettoni salati 2023 davvero unica:

Panettone con Speck, Cipolla e Formaggio (Dolcevita, Udine): Speck D’Osvaldo, cipolla rossa di Capasso, formaggio della Latteria Pradis di Sopra. Prezzo: 25 euro (500g).

Panettonissimo con Mortadella e Parmigiano Reggiano (Forno Brisa, Bologna): con mortadella artigianale e parmigiano reggiano. Prezzo: 42 euro (800g).

Panettone al Parmigiano Reggiano (Panificio Fantuzzi, Emilia): omaggio al parmigiano reggiano, lievitato 48 ore. Disponibile in taglie da 400g (16 euro) o 600g (25 euro).

Panettone Lucanus con Salsiccia Pezzente dello chef Andrea Gnoni: salsiccia pezzente lucana Presidio Slow Food e caciocavallo podolico. Prezzo: 21 euro (500g).

‘Ndujattone. Il panettone con gocce di ‘Nduja del pasticciere Marco Macrì: con gocce di ‘nduja di Spilinga. Di solito nel formato da 1kg. Prezzo: 40 euro.

Panettone Salato con Olive, Pomodori Secchi e Funghi (pasticceria Mazzari, Padova): ricco impasto salato con olive taggiasche, pomodori secchi, carciofini e funghi. Disponibile in versione da 400g (14,50 euro) e 900g (29,50 euro).

Panettone Salato con Pomodori Secchi, Basilico e Origano (Fratelli Sicilia): gusto mediterraneo con Olio Extra Vergine di oliva, pomodori secchi, origano e basilico. Prezzo: 18,99 euro (450g).

Panettone Salato con Capperi, Pomodori e Pecorino (Laboratorio Artemisia, L’Aquila): capperi, pomodorini secchi, pecorino romano Dop e origano. Formato da 1kg, venduto a 28,50 euro.

Chef stellati e mastri pasticceri alla prova del panettone salato

Anche numerosi chef italiani stellati e maestri pasticceri continuano a esplorare nuove frontiere nella tradizione del panettone, offrendo creazioni audaci e deliziose che combinano sapori regionali e ingredienti di alta qualità. Ecco qualche proposta:

Panettone ai fegatini toscani con nocciola IGP del Piemonte e mela Golden Delicious dello chef Vincenzo Martella (Ristorante Linfa, San Gimignano, Toscana).

Panettone con la Cinta Senese dello chef Manuel Maiorano (La Fenice Pizzeria Contemporanea, Pistoia, Toscana): con Cinta Senese DOP, salame di cinta senese, ciccioli, pecorino di grotta, crumble di olive taggiasche, pepe del Sichuan.

Sangio, il panettone salato al Sangiovese della pasticceria Rigacci ’48 (Cerbaia, Val di Pesa, Firenze, Toscana). Ingredienti principali: capocollo, salame, rigatino, parmigiano reggiano, polvere di Sangiovese.

U’ Sibbaresi Goloso della pasticceria Campana Pizza in Teglia (Corigliano Scalo, Cosenza, Calabria). Ingredienti principali: anice nero della Sila, cioccolato Vietnam 73, Caramello Salato, gocce di cioccolato.

Panettone dedicato alla focaccia barese della pasticceria Chocolat (Ferrara, Emilia Romagna). Ingredienti principali: pomodorini San Marzano, pomodorini ciliegino, pomodorini datterino, olive taggiasche, olio extravergine d’oliva.

Panettone all’aceto balsamico di Modena della pasticceria Gran Deposito Aceto Balsamico Giusti (Modena, Emilia Romagna). Ingredienti principali: Aceto Balsamico di Modena IGP, uvette, crema di farcitura all’aceto balsamico.

Panettone al pesto ligure della pasticceria Antica Pasticceria Castino (Pinerolo, Piemonte). Ingredienti principali: pesto ligure, olive taggiasche, pomodoro ciliegino, parmigiano reggiano.

Panettone ai peperoni e alla cipolla di Tropea del maestro pasticciere Luigi Biasetto.

Pancaponata, lievitato salato della pasticceria De Vivo di Pompei (Napoli). Ingredienti principali: pomodoro e melanzane “cima di viola”, tipiche del territorio napoletano “Agro Nocerino Sarnese”.

Panettone Gastronomico Gourmet della maestra pasticciera Anna Sartori della pasticceria Sartori di Erba è farcito con salumi pregiati, formaggi erborinati e pesce abbinati ad erbe aromatiche, frutta e verdura.

Profumo di Marinara: il panettone salato di Guido Sparaco. Tra gli ingredienti: pomodori secchi, acciughe siciliane, capperi, origano, aglio e peperoncino.

Focaccia Dolce al Radicchio Rosso di Treviso IGP della pasticceria Fraccaro di Castelfranco Veneto: l’impasto della focaccia, realizzato con il lievito madre, viene arricchito dal radicchio semi candito che ne esalta il sapore e il profumo.

Altre novità 2023: il panettone gelato e quello quadrato

Vera novità 2023 il Panettone Gelato. Un tripudio di dolcezza e di cioccolato e nocciole. Il Panettone è infatti farcito con gelato al cioccolato 99% Michel Cluizel con rum Dom Papa e un gelato alle nocciole preparato dal pasticcere-gelatiere Federico Prodon utilizzando il suo speciale blend di nocciole Avellino-Viterbo-Piemonte. “Il panettone con il gelato è farcito a strati – spiega Prodon – e lo potrete trovare solo nella boutique dei Parioli, che è anche gelateria”.

Il panettone abbraccia l’innovazione non solo negli ingredienti, ma anche nella forma. L’ultima novità, presentata al Panettone Day 2023, ha introdotto una versione quadrata del tradizionale dolce natalizio. Proposta da Novacart, leader nella produzione di forme monouso in carta, questa novità potrebbe diventare una nuova tradizione, ridefinire il modo in cui percepiamo e gustiamo questo iconico dolce durante le festività.