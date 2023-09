Otb di Renzo Rosso lancia M.A.D.E.: la campagna per la valorizzazione della filiera della moda e del lusso italiano

Il gruppo del lusso italiano ha realizzato una campagna per dare voce alle piccole e medie aziende artigianali della propria filiera – All’evento ha preso parte il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso

Otb ha lanciato la campagna M.A.D.E. per promuovere la filiera italiana della moda. Il gruppo del lusso italiano fondato da Renzo Rosso – a cui fanno capo i marchi Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, le aziende Staff International e Brave Kid, e che detiene una partecipazione nel brand Amiri – ha presentato presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) la campagna per la promozione e la valorizzazione della filiera italiana della moda. All’evento ha preso parte il ministro Adolfo Urso.

L’impegno di Otb

La moda è un settore costituito da piccole e medie imprese capaci di realizzare l’essenza stessa del Made in Italy. Da questa consapevolezza deriva l’impegno di Otb che si è attivato per contribuire concretamente allo sviluppo del tessuto imprenditoriale che costituisce la propria filiera attivando, già nel 2013, il progetto C.A.S.H. (Credito Agevolato-Suppliers’ Help). Un programma che permette ai fornitori di incassare anticipatamente, tramite un istituto bancario, i crediti vantati nei confronti di Otb a condizioni economiche agevolate, grazie all’elevato merito creditizio del gruppo che fa da garante. Il progetto si è dimostrato particolarmente efficace perché ha permesso alle aziende della filiera, e più in generale del Made in Italy, di affrontare anche i momenti più complicati, come quello pandemico. C.A.S.H. coinvolge ad oggi 65 fornitori attivi che hanno ceduto l’86% dei loro crediti e, dall’inizio del programma, il volume totale dei pagamenti erogati ha superato i 450 milioni di euro.

“Dalla volontà di dare voce e mettere in luce i suoi fornitori, oltre che dal legame che si è instaurato negli anni tra loro e il Gruppo, nasce la campagna M.A.D.E., Made in Italy, Made Perfectly, acronimo di Manualità, Artigianalità, Dedizione ed Eccellenza”, sottolinea una nota. Un tributo a chi, lavorando dietro le quinte, è fondamentale nel processo di creazione di eccellenza e qualità del ben fatto italiano, e merita di esserne protagonista.

Il progetto M.A.D.E. di Otb

Il progetto, che Otb lancerà attraverso le proprie piattaforme di comunicazione, culminerà nella Giornata del Made in Italy che il Consiglio dei ministri ha fissato per il 15 aprile. L’iniziativa racconterà, attraverso i volti, i materiali e l’ambiente di lavoro, le storie di alcuni tra i più importanti fornitori di Otb, selezionati secondo specifici criteri, che vanno dalla relazione di lungo periodo con il Gruppo, alla partecipazione al progetto C.A.S.H., all’attenzione alla sostenibilità e all’innovazione. Le aziende partecipanti sono dislocate in diverse regioni del territorio italiano e appartengono ai comparti dei tessuti, del ready to wear, delle calzature, della conceria e pelletteria, e degli accessori metallici.

I commenti di Rosso e Urso

“Sono i piccoli produttori, le imprese artigiane, i veri artisti che danno vita alla filiera italiana della moda. È proprio grazie a loro che il Made in Italy è riconosciuto e amato nel mondo. Con questa campagna vogliamo rendere protagonisti gli artigiani del bello e ben fatto italiano, in cui creatività, manualità e innovazione si incontrano. Il gruppo Otb è intervenuto in questi anni offrendo alla propria filiera possibilità di crescita, formazione, innovazione, trasformazione digitale e tecnologica e linee guida per il rispetto dei valori di sostenibilità e trasparenza.” ha commentato Rosso. E ha aggiunto: “Per aiutare davvero la filiera e il Made in Italy non si può pensare in termini di assistenza e il Governo non può fare tutto da solo: le risorse vanno investite bene e per questo vanno affidate alle imprese di grande e media dimensione che hanno gli strumenti per gestirle e la capacità di supportare le più piccole in termini di sviluppo e crescita. Sono orgoglioso che a celebrare l’impegno di Otb e i 10 anni del progetto C.A.S.H., che ha garantito ai nostri fornitori stabilità e sicurezza da un punto di vista finanziario, sia proprio questa campagna, con cui ci poniamo l’obiettivo di far conoscere il valore delle imprese e delle professionalità che stanno dietro al prodotto finito che vediamo sulle passerelle e nei negozi di tutto il mondo”, ha concluso il fondatore di Otb.

“M.A.D.E. vuole giustamente mettere in luce il patrimonio di conoscenze e il saper fare di tutti coloro che, quotidianamente, attraverso il loro lavoro, creano valore lungo l’intera filiera. Questa è la grandezza della moda italiana che ci regala ogni anno nuovi primati: siamo i primi esportatori del settore in Europa e i secondi al mondo perché tutti guardano alle nostre creazioni come a un “MUST HAVE” in grado di regalare un pezzetto del Belpaese che va ben oltre il capo in sé”, ha dichiarato il ministro Urso.