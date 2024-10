Otb di Renzo Rosso celebra il secondo Safety Day per promuovere la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Il 22 ottobre, il gruppo Otb di Renzo Rosso ha celebrato la seconda edizione del Safety Day, coinvolgendo oltre 3.000 dipendenti in attività pratiche e formative per promuovere la sicurezza sul lavoro

Otb – il polo di moda internazionale fondato dall’imprenditore Renzo Rosso, a cui fanno capo i marchi come Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, e Viktor&Rolf – ha dato il via alla seconda edizione del Safety Day. Questo evento, organizzato in coincidenza con la Settimana Europea per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, è un’importante iniziativa interna volta a garantire un ambiente di lavoro sicuro e sano per tutti.

Safety Day di Otb: le iniziative

Oltre 3.000 dipendenti di Otb in Europa hanno avuto martedì scorso l’opportunità di partecipare a diverse attività formative, progettate per coinvolgere e istruire i collaboratori su comportamenti sicuri. Le attività si sono svolte sia in presenza, negli headquarter di Breganze e Noventa Vicentina, sia in modalità remota, garantendo la partecipazione di tutti.

Tra le iniziative offerte, le “Safe Escape Room” hanno attirato l’attenzione, sfidando i partecipanti a identificare i pericoli comuni sul luogo di lavoro e a mettere in pratica le corrette procedure di sicurezza. Altre attività includevano corsi di primo soccorso, un simulatore di guida sicura e workshop pratici sull’uso del defibrillatore. A completare l’offerta, webinar teorici e workshop specifici sono stati dedicati ai dipendenti della rete retail dei marchi del Gruppo.

Questo evento non è solo un’opportunità di apprendimento, ma anche un’occasione per Otb di ribadire il suo impegno verso la sicurezza e il benessere dei propri dipendenti. La filosofia aziendale di “Be Responsible. Be Brave.” si riflette in ogni aspetto del Safety Day, sottolineando l’importanza di garantire un luogo di lavoro sicuro e sano per tutti.