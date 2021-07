Orologi e gioielli d’epoca: un mercato fortemente in crescita, appuntamento al “VO Vintage” di Vicenza

A settembre (10-14) la seconda edizione di VO Vintage. L’evento ideato da IEG – Italian Exhibition Group e dedicato a tutti i collezionisti, appassionati e curiosi di orologeria e gioielleria vintage

Da sabato 11 a lunedì 13 settembre 2021, un momento prezioso e di incontro vis-à-vis per tutti gli attori del vintage di alta gamma, un settore che è previsto in crescita costante da qui al 2025, con vendite stimate per il mercato dell’orologio di secondo polso tra i 29 e i 32 miliardi di dollari.

Community e cultura le parole chiave alla base della kermesse aperta al pubblico, ideata e Arealizzata grazie all’expertise di IEG che con la sua Jewellery Agenda presidia nel mondo gli eventi top del settore orafo-gioielliero. VO Vintage rappresenta il momento di scambio, di ritrovo, di condivisione della passione che anima tutti coloro che gravitano intorno al mondo all’orologeria e gioielleria vintage e che avranno l’esclusiva possibilità di trovare in un’unica location pezzi unici, che hanno creato la dimensione del lusso nella storia, ma anche i maggiori esperti del settore. Un’occasione di relazione ancor più attesa dopo quasi un anno di stop forzato agli eventi in presenza che, a garanzia di privacy e sicurezza di espositori e visitatori, si svolgerà in presenza nel foyer del primo piano del quartiere fieristico vicentino, in un contesto esclusivo e riservato.

Sono attesi i quattro più importanti dealers del settore, grandi appassionati ancor prima che operatori di mercato, ognuno con una selezione di orologi rari e ricercatissimi: Stefano Mazzariol, Maurizio De Angelis, Elvio Piva e Corrado Mattarelli.

Personalità d’eccezione che fanno di VO Vintage un’occasione per i visitatori collezionisti per ammirare il meglio dell’orologeria vintage di lusso, condividerne la storia e le peculiarità manifatturiere con i più grandi esperti e soddisfare le proprie curiosità su modelli.

Il palinsesto, curato con la regia di Michele Mengoli advisor di VO Vintage, prevede tre giorni ricchi di talk con esperti e figure di spicco del settore fra cui Dody Giussani e Mario Peserico, per momenti di interscambio e approfondimento fra focus sul fascino del segnatempo e sul futuro ambizioso del mondo vintage.

A coronamento, due momenti formativi di altissima qualità in partnership ognuno con una istituzione di prestigio. La domenica, training tecnico tenuto da formatori del CAPAC di Milano, Politecnico del Commercio e del Turismo, che rappresenta l’eccellenza lombarda nell’ambito dei servizi formativi nel settore orologiero. Il lunedì è previsto il “Watch Essentials Class”, un inedito corso tenuto dalla FHH Federation Haute Horlorogerie, istituzione ginevrina che da oltre 10 anni promuove e diffonde l’eccellenza orologiera e la sua cultura nel mondo, con un formatore d’eccezione:Ugo Pancani, Professore in Orologiera Meccanica ed Elettronica e Ambassador della stessa FHH.

VO Vintage è l’occasione per ammirare e conoscere anche la tradizione orafo-gioielliera del passato e per lasciarsi sedurre dal fascino di quei preziosi che sono passati alla storia come simboli della propria epoca, ancor oggi attuali per la loro unicità. Saranno infatti presenti selezionati operatori del mercato specializzati in preziosi d’epoca e alta gioielleria vintage.

Ma VO Vintage non guarda solo ai segnatempo e alla gioielleria vintage: la novità di Vicenzaoro Settembre 2021 sarà VO’ Clock, l’area B2B dedicata all’orologio contemporaneo, una nuova e vivace community che già conta 25 marchi indipendenti in esposizione.

Tutti gli appassionati del mondo dell’orologio da polso vintage, le sue storie i più iconici marchi potranno registrarsi e partecipare all’evento aperto al pubblico e gratuito attraverso il seguente link: https://visita.vovintage.com/reserved-area