Open Fiber: conclusi i lavori per la rete ultraveloce in provincia di Matera

La nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultra larga è disponibile ad Accettura in provincia di Matera. Servite 1.275 unità immobiliari attraverso tecnologie FTTH (Fiber-to-the-home, fibra ottica fino agli edifici) e FWA (Fixed Wireless Access). I lavori fanno parte del piano Bul, gestito da Infratel Italia, per digitalizzare il territorio

Open Fiber, la società che si occupa della realizzazione dell’infrastruttura in fibra FTTH controllata dalla Cassa depositi e prestiti (Cdp), ha concluso i lavori di realizzazione dell’infrastruttura di rete nel comune di Accettura in provincia di Matera.

La nuove rete offrirà ai residenti, alle imprese e ai professionisti della zona accesso a Internet ad alte prestazioni, con una particolare attenzione alle aree meno popolate precedentemente prive di connessione ultraveloce.

1.275 unità immobiliari coperte

La rete ultraveloce a Accettura copre 1.275 unità immobiliari grazie alla tecnologia FTTH (Fiber-to-the-home), che offre velocità di connessione di 1 Gigabit al secondo o più. Tra gli edifici interessati vi sono anche 5 sedi di pubblica amministrazione, a partire dagli istituti scolastici.

Il piano Bul continua

L’installazione della rete ultraveloce ad Accettura è un investimento strategico per la digitalizzazione della zona e non comporta costi aggiuntivi per il Comune. I finanziamenti provengono da fondi regionali e statali nel contesto del Piano Banda Ultra Larga (BUL), gestito da Infratel Italia, una società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la supervisione della Regione Basilicata.

Inoltre, l’impatto ambientale della posa della fibra è stato minimizzato grazie a innovative e sostenibili tecniche di scavo e al riutilizzo di infrastrutture esistenti da parte di Open Fiber.

“Grazie alla rete FTTH e al progetto di cablaggio di Open Fiber, Accettura si dota di una rete ultra broadband in grado di erogare volumi di traffico dati sempre maggiori, consentendo di fare un uso veloce e abilitante dei collegamenti per lo smart working, lo streaming dei contenuti in HD, gli acquisiti online e l’accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione”, ha spiegato Mariangela Viceconte, field manager di Open Fiber.