Una scommessa tutta italiana per sostituire burro di latte vaccino, ma anche margarina e olio di palma. Ideale non solo per vegani e vegetariani, ma anche per le persone intolleranti al lattosio o al glutine

Addio burro, arriva l’olio spalmabile indicato per le diete vegetariane e vegane ma anche per chi è intollerante al lattosio o al glutine o chi vuole un’alternativa più leggera delle margarine vegetali. Un prodotto 100% vegetale, frutto di una decennale ricerca universitaria, condotta presso il laboratorio di Reologia dell’Università della Calabria e brevettata a livello europeo per tutelarne la composizione. In pratica è una crema spalmabile a base di olio extravergine di oliva o di semi di girasole, non ottenuta mediante idrogenazione catalitica dell’olio ma attraverso l’impiego di emulsionanti di origine vegetale e senza olio di palma, senza ogm, né lattosio o zuccheri. A produrlo è Reoli’, azienda nata nel 2015 come start-up con l’obiettivo di ricerca, sviluppo e realizzazione di una rivoluzione tecnologica nel mondo dei grassi alimentari.

Sempre più italiani sposano la dieta vegana, vuoi per ragioni etiche, talvolta ambientali o semplicemente di tendenza. Quel che è certo è che ormai seguire un’alimentazione di questo tipo è diventato più semplice rispetto al passato, in quanto esistono molti più prodotti e reperirli è meno complicato.

Non a caso, negli ultimi anni tantissimi nuovi brand, nonché aziende ben consolidate, sono entrati in questo segmento scommettendo e investendo sempre più risorse nella creazione di prodotti vegan. Una scelta strategica guidata anche dal fatto che ad oggi i consumatori sono sempre più attenti agli ingredienti e alla loro qualità e origine; di conseguenza, i produttori si sono dovuti adattare alle nuove abitudine di consumo modificando le linee e le formule o creandone di nuove.

La rivoluzione di Reolì: creme 100% di oliva o di olio di girasole con un tenore di grassi al 79%

La rivoluzione di Reoli’ si è concretizzata nella produzione di creme 100% vegetali caratterizzate da un tenore di grassi pari al 79%. Come in tutti i “burri” l’acqua è rappresentata in misura del 19%. Completano la formulazione mono e di-gliceridi degli acidi grassi e Vitamina E.

I prodotti Reolì sono distribuiti nei canali Gdo e Ho.Re.Ca in due linee di prodotto: l’Extra-Vergine spalmabile – che contiene il 60% di olio d’oliva e burro di cacao – come sostitutivo del burro classico – e il Girasole spalmabile – a base di olio di semi di girasole (60%) – perfetto per rendere più sani i tuoi dolci, al posto delle margarine, che seppur vegetali, possono essere realizzate con oli ad alto contenuto di grassi saturi, o con grassi idrogenati ed innumerevoli conservanti, coloranti ed aromi.