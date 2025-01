Olio: nasce Lucca Olive Oil You, ambasciatore delle produzioni olearie d’eccellenza per promuovere il patrimonio enogastronomico lucchese

Oltre 60 etichette di 33 tra i migliori produttori italiani per conoscere il re della cucina tricolore. Due giorni, sabato 1 e domenica 2 febbraio tra degustazioni guidate, cene esclusive, convegni e approfondimenti. L’evento inaugura Lucca 365, un anno di grandi eventi per valorizzare il territorio

Sabato 1 e domenica 2 febbraio la città di Lucca si diventa il palcoscenico dell’extravergine di qualità per un weekend. Nasce Lucca Olive Oil You, l’evento ambasciatore delle produzioni olearie d’eccellenza che, ambientato negli spazi del Real Collegio. La manifestazione si inserisce nell’ambito di Lucca 365, il progetto orientato alla promozione del territorio lucchese in ogni periodo dell’anno, con un calendario 2025 ricco di iniziative che spaziano dall’enogastronomia al cinema, passando per l’arte, la musica e appuntamenti di carattere sportivo.

“Lucca Olive Oil You non è solo un festival, ma una sfida culturale ed economica per il nostro territorio – sottolinea Remo Santini, Assessore al Turismo del Comune di Lucca – Un’opportunità per promuovere il patrimonio enogastronomico lucchese e creare una rete di scambio culturale e commerciale tra tutti gli attori del territorio, partendo dall’extravergine come prodotto identitario della tradizione lucchese, capace di raccontare al mondo una storia di qualità, dedizione e passione.”

I migliori produttori italiani proporranno in degustazione ben 60 etichette di extravergine eccellenti

Lucca Olive Oil You è il primo appuntamento di quest’anno speciale. Il Festival, a cura di Fausto Borella fondatore dell’Accademia Maestrod’olio, si propone di diventare un punto di riferimento per produttori, appassionati e operatori del settore, celebrando l’extravergine come parte integrante nella storia del territorio lucchese e grande eccellenza italiana. Durante il weekend, 33 tra i migliori produttori italiani saranno presenti all’interno della Mostra-Mercato dell’olio extravergine di oliva che vedrà in degustazione ben 60 etichette, per raccontare il meglio della produzione olearia di questa terra, della Toscana e dell’intero panorama olivicolo nazionale. Un’occasione di degustazione e dialogo con i produttori che vedrà inoltre la presenza di uno spazio Mixology con il bartender Mauro Picchi e i suoi cocktail con protagonista l’EVO.

“Lucca Olive – sottolinea Fausto Borella – è una full immersion nel gusto e nella cultura olivicola con un programma variegato che unisce degustazione, informazione e intrattenimento. Al centro numerosi convegni come la presentazione “Olio extravergine di oliva: un pilastro di salute per tutte le età” in programma alle 10.45 della giornata di sabato con la Dott.ssa Petersen della Penn State University, alla quale seguirà la Pausa Caffè con le praline di cioccolato all’olio EVO del mastro cioccolatiere Domenico D’Affronto e il panel di discussione “Integrare l’olio d’oliva nella dieta moderna” alle ore 12:00 con la Dr.ssa Petersen, la Dr.ssa Quadri Felitti e la Dr.ssa Farnetti. Spazio al gusto con lo show cooking “L’olio in Pasticceria” insieme alla pastry chef Sandra Bianchi alle 16:00, seguirà “L’Arte del Sashimi sposa gli oli monocultivar” con Masaki Kuroda, chef del ristorante NIDA di Lucca, alle ore 17:00 e, in chiusura alle ore 18.00, la masterclass “L’olio è una cosa seria” per imparare a riconoscere la qualità e i sentori dell’extravergine insieme al Maestrod’olio Fausto Borella.

La giornata di domenica si apre alle 10.30 con l’appuntamento “L’evoluzione dell’olio extravergine di oliva in cucina: un nuovo concetto per un prodotto millenario” con lo chef Fabrizio Girasoli del Ristorante Butterfly di Lucca, poi spazio al vino con la degustazione “Declinazione di pinot nero: storie italiane e Champagne” alle ore 15:00 con il sommelier e ambasciatore dello Champagne 2008 Leonardo Taddei. Alle 17.00 in programma lo show-cooking: “L’olio extravergine: il filo conduttore tra generazioni di grandi cuochi Toscani” con gli chef Daniele e Andrea Zazzeri. Da non perdere alle ore 18.00 lo Show Cooking “Dall’orto alla tavola: le Brassiche all’olio Extravergine” con Giorgio Barchiesi, in arte Giorgione, critico enogastronomico e noto volto televisivo.

L’evento, in collaborazione con il Grand Universe Lucca & Residences (Marriott Bonvoy), Shaner Hotel Group e la Penn State University School of Hospitality Management, si pone l’obiettivo di consolidare l’immagine di Lucca come Capitale dell’extravergine anche attraverso la creazione di una “carta dell’olio”, disponibile nei migliori ristoranti della provincia. E, parallelamente, con la presenza nelle scuole con un progetto educativo promosso dall’Accademia Maestrod’olio, per sensibilizzare i giovani su una scelta consapevole e sulla corretta cultura dell’olio EVO.

Sabato 1 Febbraio

10.00 – Sala del Capitolo – Cerimonia di Apertura

10.45 – Sala del Capitolo – Conferenza “Olio extravergine di oliva: Un pilastro della salute per tutte le età” – Interviene la Dr.ssa Petersen della Penn State University

11.30 – Sala del Capitolo – Coffee Break con il Mastro Chocolatier Domenico D’Affronto della Conca D’Oro

12.00 – Sala del Capitolo – panel di discussione “Integrare l’olio d’oliva nella dieta moderna” Intervengono la Dr.ssa Petersen, la Dr.ssa Quadri Felitti e Dott.ssa Farnetti

15.00 – Sala del Teatro – apertura Mostra Mercato

16.00 – Sala lato cinta muraria – Pastry Showdown -“L’olio in Pasticceria”- Sandra Bianchi della Pasticceria Sandra & l’Angolo Dolce

17.00 – Sala lato cinta muraria – “L’Arte del Sashimi sposa gli oli monocultivar” – chef Masaki Kuroda del Ristorante NIDA

18.00 – Sala lato cinta muraria – “L’olio è una cosa seria” – Degustazione tecnica di 10 Olio Evo con il Maestrod’olio Fausto Borella

Domenica 2 Febbraio

10.30 – Sala lato cinta muraria – “L’evoluzione dell’olio extravergine di oliva in cucina: un nuovo concetto per un prodotto millenario” – Chef Fabrizio Girasoli, Ristorante Butterfly, Lucca

15.00 – Sala lato cinta muraria – “Declinazione di pinot nero: storie italiane e Champagne.” Degustazione tecnica di n.5 metodi classici in collaborazione con Enoteca Vanni e Leonardo Taddei, Ambasciatore dello Champagne 2008, Fausto Borella moderatore Maestro’olio e Maestrodivino

17.00 – Sala lato cinta muraria – “L’olio extravergine: il filo conduttore tra generazioni di grandi cuochi Toscani”- Show cooking il Cacciucco Livornese – Intervengono Chef Daniele e Andrea Zazzeri del Ristorante la Pineta, Bibbona.

18.00 – Sala del Capitolo – Show Cooking “Dall’orto alla tavola: le Brassiche all’olio Extravergine” Giorgione Orto e Cucina