Olio: la Guida del Gambero Rosso, un invito ad andare per l’Italia a scoprire l’eccellenza

Con la Pandemia e la voglia di una alimentazione sana, gli italiani si sono avvicinati al mondo dell’olio Extravergine di oliva. Ma anche il livello qualitativo è aumentato in questi ultimi anni. Oggi tutti riconoscono l’importanza della Dieta Mediterranea per la nostra salute.

TUTTI GLI OLI PREMIATI REGIONE PER REGIONE

Si ritorna all’aria aperta e si ritorna a viaggiare: quale migliore occasione per concederci di andare a scovare in tutta Italia i migliori oleifici che producono Olio extravergine di oliva di alta qualità unendo al piacere della gita in campagna anche quello, ancora più importante, di assicurarci un elemento fondamentale della Dieta Mediterranea per la nostra salute?.

E’ uscita da poco la Guida agli oli Extravergine d’Italia del Gambero Rosso che ha premiato con le Tre foglie l’eccellenza della produzione nazionale.

Intanto partiamo da un concetto di base. L’extravergine italiano sta crescendo e al suo interno aumenta la consapevolezza della qualità. È in aumento un pubblico di consumatori sempre più curiosi, si aprono interessanti prospettive sull’estero dove il nostro extravergine è molto apprezzato e ben pagato purché valido, e chi produce vino comincia a porsi con lo stesso spirito anche di fronte all’olio.

Anche l’emergenza Covid, alla fine, ha dato un impulso al mercato dell’extravergine di qualità: la chiusura dei ristoranti e lo stop globale ai servizi di catering e di ospitalità ha infatti costretto i consumatori a porsi maggiormente il problema del consumo quotidiano casalingo e questo ha avuto un impatto positivo sull’extravergine.

La crescita del settore olio di oliva, poi, la si può analizzare anche leggendo i numeri della guida Oli d’Italia 2021 de Il Gambero Rosso. Proprio quest’anno la Guida ha registrato il maggior numero di adesioni, in circa il 30% dei casi di aziende che non avevano mai aderito prima. Segno di un’Italia che ha grande voglia di ripartire.

I PREMI TRE FOGLIE

Premio Stella (alle aziende che hanno ottenuto Tre Foglie per dieci anni consecutivi)

LIGURIA

Tre foglie

Extremum Monocultivar Taggiasca – Paolo Cassini | oliocassini.it

Fiorolio Monocultivar Taggiasca – 5F | azienda-agricola5f.com

Monocultivar Razzola – Belfiore | agricolabelfiore.it

Monocultivar Taggiasca – Baldizzone | oliobaldizzone.com

Pria Grossa Monocultivar Colombaia – Domenico Ruffino | domenicoruffino@hotmail.com

PIEMONTE

Tre foglie

Origini Monocultivar Frantoio – Piero Veglio | olioveglio.it

Premi speciali:

Miglior Frantoio: Frantoio di Riva – Riva del Garda (TN)

Novità dell’anno: Albino Armani – Dolcè (VR)

La Stella

OlioCRU – Riva del Garda (TN)

LOMBARDIA

Tre foglie

Il Palasso – Larimar Bio | aziendaagricolailpalasso.com

Comincioli – Monocultivar Casaliva | comincioli.it

La Meridiana – Monocultivar Casaliva | lameridianaleali.comCasa del Tempo Ritrovato – Monocultivar Casaliva | maripaqueendom.com

Figini – Supremo Special Blend | oliosupremo.it

Gaiatto – Tondello Dop Laghi Lombardi | oliogaiatto.com

VENETO

Tre foglie

Albino Armani – Dop Garda Orientale | albinoarmani.com

Pernigo – Deorum Bio | pernigo.it

Monica Vaccarella | Donna Emme Dop Veneto Valpolicella | vaccarellamonica.it

Villa Bottona – Dop Garda Orientale | villabottona.it

Frantoio di Cornoleda – Green Selection | frantoiodicornoleda.com

Casa Zen – Le Negrare Dop Valpolicella Bio | agriturismocasazen.it

La Contarina – Monocultivar Grignano | lacontarina.it

Montenigo – Monocultivar Grignano Bio | montenigo.it

Olio Fiorita – Olio Extravergine di Oliva | oliofiorita.com

Frantoio Bonamini – Santa Giustina | oliobonamini.com

Paolo Bonomelli Boutique Olive Farm – TreFórt | paolobonomelli.com

TRENTINO

Tre foglie

Frantoio di Riva – 46° Parallelo Monocultivar Casaliva | agririva.it

Francesco Mandelli – Tomanél Monocultivar Cipressino | oliomandelli.it

OlioCRU – Monocultivar Casaliva Bio | oliocru.it

EMILIA ROMAGNA

Tre foglie

Palazzo di Varignana – Claterna Monocultivar Ghiacciola | palazzodivarignana.com

Tenuta Pennita – Valdoleto Monocultivar Ghiacciola | lapennita.it

CAB – Brisighello Dop Brisighella Monocultivar Nostrana di Brisighella | terradibrisighella.it

Torre San Martino – Dop Brisighella Monocultivar Nostrana di Brisighella Bio | torre1922.it

I Sabbioni – Pure Colline Monocultivar Nostrana di Brisighella | isabbioni.it

Primo Fraternali Grilli – Uliveto del Fattore Selezione Rodolfo Monocultivar Correggiolo

TOSCANA

Premi speciali

Azienda dell’anno | Frantoio di Santa Tea – Gonnelli 1585, Reggello (FI)

Novità dell’anno | La Gramigna, Pontassieve (FI)Miglior fruttato medio | Fonte di Foiano – Riflessi Monocultivar Maurino, Castagneto Carducci (LI)

Miglior biologico | Sàgona – Monocultivar Moraiolo Bio, Loro Ciuffenna (AR)

Miglior olio Dop | Podere Grassi – L’Olinto Dop Chianti Classico Monocultivar Frantoio Bio, Greve in Chianti (FI)

Miglior olio Igp | Fattoria di Volmiano – Igp Toscano Colline di Firenze Bio, Calenzano (FI)

Miglior olio Igp | Terenzi – Purosangue Igp Toscano, Scansano (GR)

Premio olio & vino | Il Borro, Loro Ciuffenna (AR)

Premio olio & vino | Podere Forte, Castiglione d’Orcia (SI)

Premio olio & turismo | ColleMassari, Cinigiano (GR)

La Stella

Frantoio Franci – Castel del Piano (GR)

Tre Foglie:

Anna Ciacci – Abbraccio Monocultivar Olivastra Seggianese Classico | olioabbraccio.itCasagrande – Olio Extravergine di Oliva | fattoriacasagrande.it

Castel Ruggero Pellegrini – Idea Dop Chianti Classico | castelruggeropellegrini.it

Clivio degli Ulivi – Igp Toscano Monocultivar Leccino | cliviodegliulivi.it

ColleMassari – Monocultivar Olivastra Seggianese Bio | collemassari.it

Concetta Mori – Mariolio Igp Toscano Bio | agricolabecattellichiantioliovinotoscana.com

Dievole – Toccastelle Dop Chianti Classico | dievole.it

Fattoria San Michele a Torri – Olio Extravergine di Oliva Bio | fattoriasanmichele.it

Fattoria Corzano e Paterno – Monocultivar Moraiolo Bio | corzanoepaterno.com

Fattoria di Volmiano – Igp Toscano Colline di Firenze Bio | fattoriavolmiano.com

Fattoria di Fubbiano – Olio Extravergine di Oliva | fattoriadifubbiano.it

Fattoria di Poggiopiano – Plenum Bio | poggiopiano.itFattoria I Tattoli – Dop Chianti Classico | itattoli.com

Fattoria La Leccia – Monocultivar Frantoio Bio | laleccia.it

Fattoria La Maliosa – Caletra Monocultivar Leccio del Corno Bio | fattorialamaliosa.it

Fattoria Valacchi – Gelso | fattoriavalacchi.itFonte di Foiano – Riflessi Monocultivar Maurino | fontedifoiano.it

Fop – I Massi Bio | fopsocietaagricolasrl.it

Frantoio di Croci – Tradizionale | frantoiodicroci.it

Frantoio di Santa Tea Gonnelli 1585 – Olive Verdi | gonnelli1585.it

Frantoio Franci – Rose Monocultivar Olivastra Seggianese | frantoiofranci.it

Giacomo Grassi – Monocultivar Olivo Bianco | giacomograssi.com

I Sergenti – Il Filtrato Bio | isergenti.com

Il Borro – Primo Raccolto Bio | ilborrowines.it

Il Colle Verde del Colle – Igp Toscano Bio | oliodelcolle.com

Italo Chelli – Podere Circugnano Monocultivar Frantoio | agriturismocircugnano.it

La Canigiana – Monocultivar Cipressino Bio | lacanigiana.it

La Cavallina – Monocultivar Leccino Bio | lacavallina.eu

La Gramigna – Igp Toscano Colline di Firenze Monocultivar Frantoio Bio | gramignabio.comLa Ranocchiaia – Monocultivar Pendolino Bio | laranocchiaia.it

Le Fontacce – Olio Extravergine di Oliva Bio | lefontacce.com

Leonardo Salustri – Monocultivar Olivastra Bio | salustri.it

Paterna – Selezione Bio | paterna.it

Podere Forte – Dop Terre di Siena Monocultivar Frantoio Bio | podereforte.it

Podere Grassi – L’Olinto Dop Chianti Classico Monocultivar Frantoio Bio | giacomograssi.it

Podere San Bartolomeo – Monocultivar Lazzero | poderesanbartolomeo.com

Poderi Borselli – Oro del Millennio Dop Seggiano Monocultivar Olivastra Seggianese Bio | poderiborselli.com

Poggio di Montepescoli – Olio Extravergine di Oliva Bio | montepescoli.it

Poggio di Sotto – Olio Extravergine di Oliva Bio | collemassari.it

Pruneti – Monocultivar Leccino Bio | pruneti.it

Reto di Montisoni – Olio Extravergine d’Oliva Bio | retodimontisoni.it

Rocca di Montegrossi – Dop Chianti Classico Bio | roccadimontegrossi.it

Sàgona – Monocultivar Moraiolo Bio | sagona.it

Scovaventi – Garbino Bio | scovaventi.it

Solaia – Monocultivar Maurino | solaiaaziendaagricola.it

Tenuta Le Viste – Olio Extravergine di Oliva | landing.tenutaleviste.it

Tenuta L’Entrata Il Violone – Agrifoglio

Tenuta Pietrapiana – Igp Toscano Monocultivar Moraiolo Bio | tenutapietrapiana.it

Terenzi – Purosangue Igp Toscano | terenzi.eu

Torre Bianca – Monocultivar Frantoio Bio | torrebianca.it

Villa Santo Stefano – Dop Lucca | villa-santostefano.it

MARCHE

Premio speciale

Miglior Blend: Emozioneolio – Opus, Serrungarina (PU)

La Stella

Il Conventino di Monteciccardo, Monteciccardo (PU)

Tre foglie

Il Conventino di Monteciccardo – Frà Bernardo Monocultivar Ascolana Tenera Bio | cmbio.it

Barbara Pacioni Gocce di Frantoio – Monocultivar Coroncina Bio | ilfrantoiodelpiceno.it

Frantoio Agostini – Monocultivar Ascolana Tenera | frantoioagostini.it

Montecappone – Monocultivar Ascolana Tenera | montecappone.com

Bonfigli – Monocultivar Piantone di Falerone Bio | aziendabonfigli.it

Emozioneolio – Opus | emozioneolio.com

L’Olivaio – Spalià Monocultivar Ascolana Tenera | olivaio.it

UMBRIA

I Premi Speciali

Miglior fruttato medio: Decimi – Dop Umbria Colli Martani

Miglior fruttato intenso: Oro di Giano Agricadd – Monocultivar San Felice

Miglior rapporto qualità/prezzo: Trevi Il Frantoio – Olio Flaminio Fruttato

La Stella

Viola – Foligno (PG)

Tre Foglie

Agricola Locci – Numero 6 | agricolalocci.it

Antonelli San Marco – Olio Extravergine di Oliva Bio | antonellisanmarco.it

Birra Flea – Monocultivar Nostrale di Rigali | birraflea.com

Clarici – Monocultivar Moraiolo Bio | olioclarici.shop

CM Centumbrie – Monocultivar Frantoio Bio | centumbrie.com

Decimi – Dop Umbria Colli Martani | oliodecimi.it

F.lli Tocchio – Dop Colli Assisi Spoleto | oliotocchio.com

Frantoio del Colle – Vigiù | frantoiodelcolleumbria.com

Frantoio dell’Eremo – Il Prode Monocultivar Moraiolo Bio | tenutabeddini.it

Frantoio di Spello – Olio Extravergine di Oliva Bio | frantoiodispello.it

Frantoio Filippi – Manso | frantoiofilippi.it

Frantoio Gaudenzi – Seven Dop Umbria Colli del Trasimeno | frantoiogaudenzi.it

Frantoio Loreti – Oblio | frantoioloreti.it

Giovanni Batta – Dop Umbria Colli del Trasimeno Bio | frantoiobatta.it

Giulio Mannelli – Monocultivar Nostrale di Rigali | agrariamannelli.it

Marfuga – L’Affiorante Monocultivar Moraiolo Bio | marfuga.it

miaITALY – Il mio Io | miaitaly.it

Oro di Giano Agricadd – Monocultivar San Felice | orodigiano.it

Silvano Di Murro – Monocultivar Limona | oliodeimonti.it

Trevi Il Frantoio – Olio Flaminio Fruttato | olioflaminio.it

Viola – Colleruita Dop Umbria Colli Assisi Spoleto | viola.it

LAZIO

I premi speciali

Miglior frantoio: Colli Etruschi, Blera (VT)

Miglior rapporto qualità/prezzo: San Bartolomeo – Olio Extravergine di Oliva Bio, Viterbo (VT)

Tre Foglie

Agricola Il Torraccio – Barberini Monocultivar Don Carlo | agricolailtorraccio.com

Alessandro Musco – N°2 Super Freddo | alessandromusco.it

Alfredo Cetrone – In Monocultivar Itrana | cetrone.it

Americo Quattrociocchi – Olivastro Monocultivar Itrana Bio | olioquattrociocchi.it

Andrea Degiovanni – Supremo Degà Monocultivar Caninese Bio | evodega.com

Antiche Terre Pacella – Olio Extravergine di Oliva | oliomontilepini.it

Casale San Giorgio – Maestrale | casalesangiorgio.it

Colli Etruschi – Evo Dop Tuscia Monocultivar Caninese | collietruschi.it

Cosmo Di Russo – Don Pasquale Dop Colline Pontine Monocultivar Itrana | olivadigaeta.it

Francesca Boni Olio Traldi – Athos | oliotraldi.com

Frantoio Battaglini – Dop Tuscia Monocultivar Caninese | frantoiobattaglini.it

Frantoio F.lli Paolocci – Monocultivar Maurino Bio | frantoiopaolocci.it

Frantoio Tuscus – Re Laris Grand Cru | frantoiotuscus.com

Genesio Mancini Il Frantoio – L’Itrana Monocultivar Itrana | frantoiogenesiomancini.com

Giorgio Grani – Il Signorino Dop Tuscia | olioevoilsignorino.com

Giulia Cappelli – Monocultivar Leccino | aziendacappelli.it

Gloria Sanna – Qutun Monocultivar Frantoio Bio | qutun.it

Ione Zobbi – Grand Cru 40 Rubbie Monocultivar Maurino | iandp.it

Laura De Parri Cerrosughero – Dop Canino Selezione Oro | oliocerrosughero.it

Le Amantine – Unico Monocultivar Frantoio | leamantine.com

Luca Di Piero – Prevalentemente Canino | aziendaagricolalucadipiero.it

Lucia Iannotta – Dop Colline Pontine Monocultivar Itrana Bio | olioiannotta.it

Mater Olea – Elegante | materolea.it

Petrignanum – Olio Extravergine di Oliva Bio | petrignanum.it

Podere Tiberi – Monocultivar Caninese | poderetiberi.com

San Bartolomeo – Olio Extravergine di Oliva Bio www.pollosanbartolomeo.it

Sergio Delle Monache Tamia Monocultivar Maurino Bio | oliotamia.com

Tenuta di Carma – CentoxCento Carma | concarma.com

Terre del Sovescio – Monocultivar Itrana | terredelsovescio.com

Villa Pontina – Dop Colline Pontine Monocultivar Itrana Bio | olio.villapontina.it

Visagi Coraggiosi – Monocultivar Caninese Bio | visagicoraggiosi.com

Abruzzo

Premio speciale

Olivicoltore dell’anno: Tommaso Masciantonio – Trappeto di Caprafico, Casoli (CH)

Miglior Blend: La Selvotta – Electum, Vasto (CH)

La Stella

Frantoio Mercurius

Tommaso Masciantonio Trappeto di Caprafico – Casoli (CH)

Tre Foglie

Frantoio Oleario Giocondo – Salsedine | frantoiogiocondo.it

Frantoio Mercurius – Vesta Dop Aprutino Pescarese Bio | frantoiomercurius.it

Masseria Erasmi – Dop Pretuziano delle Colline Teramane | gustidabruzzo.com

La Selvotta – Electum | laselvotta.it

Tenuta Masciangelo – Maria | tenutamasciangelo.com

Delia Orsini – Monocultivar Dritta Bio | extravergineorsini.it

Tommaso Masciantonio Trappeto di Caprafico – Monocultivar Intosso | trappetodicaprafico.com

Forcella – Monocultivar Intosso | agricolaforcella.it

Guardiani Farchione – Monocultivar Toccolana Bio | guardianifarchione.com

Fattoria Cretarola – Olio Colle Romano | fattoriacretarola.itSkygreen –

Olio Musino Monocultivar Ascolana Tenera | skygreen.eu

Molise

Tre Foglie

Giorgio Tamaro – Colle D’Angiò Monocultivar Rumignana Bio | oliotamaro.it

Andrea Caterina – Montesecco Monocultivar Peranzana | oliocaterina.com

Campania

Premi speciali

Miglior monocultivar: Oleificio Fam – Monocultivar Ravece

Le Stelle

Madonna dell’Olivo – Serre (SA)

Tre Foglie

Nicolangelo Marsicani – Viride Monocultivar Coratina Bio | marsicani.com

Oleificio Fam – Monocultivar Ravece | oliofam.it

Madonna dell’Olivo – Itran’s Monocultivar | madonnaolivo.it

Terre dell’Angelo – Blend Matese Bio | terredellangelo.it

Torre a Oriente – Cuore d’Ortice Monocultivar Ortice Bio | torreaoriente.com

Rodyum – Enjoy Dop Cilento | rodyum.it

Fattoria Ambrosio – Idra Monocultivar Itrana | fattoriaambrosio.it

Benedetta Cipriano – Koinè Monocultivar Tonda del Matese | extra.koine@gmail.com

Sole di Cajani – Magisto Monocultivar Picholine Bio | soledicajani.com

Frantoio Romano – Monocultivar Ortice Bio | frantoioromano.it

Fontanavecchia – Monocultivar Ortolana | fontanavecchia.info

San Salvatore 1988 – Olio Extravergine di Oliva Bio | sansalvatore1988.it

Piero Matarazzo – Ramarà Dop Cilento | pieromatarazzo.it

Marco Rizzo – Talismano Monocultivar Carpellese Bio | oliorizzo.it

Torretta – Teti | oliotorretta.it

PUGLIA

Premi speciali

Azienda dell’anno: Frantoio Muraglia, Andria (BT)

Miglior fruttato intenso: Ciccolella – Coppadoro Monocultivar Coratina, Molfetta (BA)

Miglior biologico: De Carlo – Tenuta Arcamone Dop Terra di Bari Monocultivar Coratina Bio, Bitritto (BA)

Miglior monocultivar: Olio Intini – Monocultivar Olivastra, Alberobello (BA)

La Stella

Olio Intini, Alberobello (BA)

Tre Foglie

Agricola Giuliani – Ex UA n.127 Monocultivar Peranzana | agricolagiuliani.it

Amore Coltivato – Monocultivar Coratina | amorecoltivato.com

Ciccolella – Coppadoro Monocultivar Coratina | oliociccolella.it

De Carlo – Tenuta Arcamone Dop Terra di Bari Monocultivar Coratina Bio | oliodecarlo.com

De Robertis – Chiaroscuro Monocultivar Coratina | derobertis-oliveoil.com

Depalo – Giove Monocultivar Coratina | oliodepalo.it

Di Martino – Monocultivar Peranzana | schinosa.it

Donato Conserva – Mimì Monocultivar Ogliarola | oliomimi.com

Donna Francesca – Sartoria Agricola Red Boom Monocultivara Coratina | donnafrancesca.it

Frantoio Muraglia – Gran Cru Tenuta Macchia di Rose Monocultivar Coratina | frantoiomuraglia.it

Frantoio Oleario Domenica Mossa – Natyoure Monocultivar Coratina Bio | natyoure.it

Fratelli Ferrara – Fontana Rosa | fratelli-ferrara.it

Giuseppe Pannarale – 1885 | agricolapannarale.it

Il Frantolio – Trisole Bio | ilfrantolio.com

Le Ferre – Selezione | olioleferre.it

Masseria Faraona – Monocultivar Coratina | masseriafaraona.it

Masseria Pezze Galere – Giacomì Monocultivar Coratina | masseriapezzegalere.it

Mio Padre è un Albero – Monocultivar Peranzana | miopadreeunalbero.it

Monsignore – Monocultivar Picholine | monsignore.shop

Nicole Schiralli and Family – Monocultivar Cima di Corato

Olearia Schiralli – Crudo Monocultivar Ogliarola | crudo.it

Olio Intini – Monocultivar Olivastra | oliointini.it

Olio Roccia Antonietta – Monocultivar Peranzana Bio | olioroccia.it

Oliveti Pileri – Vergilium Monocultivar Coratina Bio | olivetipileri.it

Ortoplant – Oro di Rufolo Elite Monocultivar Coratina | orodirufolo.it

Sabino Leone – La Patraun Monocultivar Peranzana | sabinoleone.it

Tenute Allegretti – Monocultivar Picholine Bio | tenuteallegretti.com

Uliveto Scisci – I Grandi Oli Monocultivar Picholine | agriscisci.it

Verde è Rubino – Monocultivar Peranzana Bio

Basilicata

TreFoglie

Agrielaia – Classico i | agrielaia.it

Frantoiani del Vùlture – Vù Monocultivar Coratina | oliovu.com

I Navigli – Acherolio Monocultivar Acerenza

Quinto Angelo – Eleganza 1 Monocultivar Coratina | oliosantalucia.it

Vincenzo Marvulli – Cenzino Monocultivar Ogliarola del Bradano Bio

CALABRIA

Premio Speciale

Miglior fruttato leggero: Olearia San Giorgio – Micu 1906

Tre Foglie

Agribio – La Goccia Pura Monocultivar Coratina Bio | lagocciapura.it

Domenico Rotella – Nonno Peppe Monocultivar Carolea Bio | rotelladomenico.it

Donato Parisi – 1879 Extra Blend | olioparisi.it

F.lli Renzo – Orolio Limited Edition | tenutaterrarossa.it

Frantoio Labonia – Olio Extravergine di Oliva | tenutalabonia.it

I Tesori del Sole – Dop Lametia Monocultivar Carolea | tesoridelsole.it

Olearia San Giorgio – Micu 1906 | olearia.it

Rubino – Olio Extravergine di Oliva Bio| aziendagricolarubino.it

Sorelle Garzo – Dolciterre Rosì | oliodolciterre.it

Tenute Librandi Pasquale – Monocultivar Nocellara del Belìce Bio | oliolibrandi.it

SICILIA

Premi speciali

Miglior Dop: Titone – Dop Valli Trapanesi Bio, Trapani (TP)

Miglior fruttato leggero: Agrestis – Nettaribleo Dop Monti Iblei Monocultivar Tonda Iblea Bio, Buccheri (SR)

La Stella

Frantoi Cutrera – Chiaramonte Gulfi (RG)

Tre Foglie

Agrestis – Nettaribleo Dop Monti Iblei Monocultivar Tonda Iblea Bio | agrestis.eu

Frantoi Cutrera – Primo Monocultivar Tonda Iblea Bio | frantoicutrera.it

Frantoio Galioto Fisicaro – Dop Monti Iblei Valdanapo | frantoiogalioto.it

Mandranova – Monocultivar Cerasuola | mandranova.com

Maria Suoru – U Principi Monocultivar Tonda Iblea | suorumaria.com

Rosso – Villa Zottopera Monocultivar Tonda Iblea Bio | zottopera.it

Terraliva – Cherubino Igp Sicilia Monocultivar Nocellara Etnea Bio | terraliva.com

Titone – Dop Valli Trapanesi Bio | titone.it

Viragì – Polifemo Dop Monti Iblei Monocultivar Tonda Iblea | viragi.tSARDEGNA

Sardegna

Tre foglie

Accademia Olearia – Il Bosana Monocultivar Bosana | accademiaolearia.com

Maria Laura Bardeglinu – Sa Mola Monocultivar Nera di Oliena Bio

Giuseppe Brozzu – Meliddu Monocultivar Semidana Bio | giuseppebrozzu.it

Giuseppe Gabbas – Solianu Monocultivar Bosana | gabbas.it

Gariga Su Molinu – Isula | gariga.it

Domenico Manca – San Giuliano Monocultivar Bosana | sangiuliano.it

Masoni Becciu – Monocultivar Nera di Villacidro Bio | masonibecciu.it

Ozzastrera – Monocultivar Bosana | ozzastrera.com lli Pinna – Antichi Uliveti del Prato Monocultivar Bosana | oliopinna.it