Olio Extravergine Oliva: pioggia di medaglie per l’Italia a Sol d’oro di Verona

Sedici delle diciotto medaglie previste nelle sei categorie in gara sono andate a produttori italiani. In testa la Toscana seguita da Lazio e Sardegna. La consegna dei riconoscimenti domenica 17 ottobre in occasione di Sol&Agrifood Special edition. L’ELENCO DEI PRODUTTORI PREMIATI NELLE SEI CATEGORIE

Ha assunto un significato speciale la 19esima edizione del Concorso Sol d’Oro che si è svolta a Verona e che ha visto concorrere insieme le produzioni di olio del Mediterraneo e del Sud America, considerata l’impossibilità di organizzare l’edizione Emisfero Sud, a causa della pandemia, ben 225 campioni di Olio extravergine d’oliva, provenienti da sette Paesi, Cile, Croazia, Grecia, Italia, Portogallo, Spagna e Tunisia.

Per i produttori italiani si è trattato di un successo senza precedenti: si sono aggiudicati sedici delle diciotto medaglie previste nelle sei categorie in gara (Fruttato leggero, Fruttato medio, Fruttato intenso, Biologico, Monovarietale, Absolute Beginners). Un successo equamente distribuito tra le principali regioni produttrici: quattro alla Toscana, tre al Lazio, due alla Sardegna, alla Campania e all’Umbria, una alla Puglia, alla Sicilia e alla Calabria. Gli unici Paesi esteri premiati sono stati la Spagna con un Sol d’Oro nella categoria Fruttato leggero e la Slovenia con un Sol d’Oro negli Absolute Beginners. Il “Sol d’Oro Challenge 2021”, che premia la miglior perfomance complessiva, se lo è aggiudicato per il secondo anno consecutivo, Masoni Becciu, di Villacidro, Sardegna.

La degustazione in anteprima degli oli vincitori è in programma durante le giornate degli Evoo Days, il forum di approfondimento della filiera oleicola (5-6 luglio 2021 a Veronafiere), riservata alla stampa e ai partecipanti al Forum. La cerimonia di premiazione con la consegna dei riconoscimenti Sol d’Oro, d’Argento e di Bronzo, si svolgerà invece domenica 17 ottobre in occasione di Sol&Agrifood Special edition (17-19 ottobre 2021).

“Questo concorso ha sancito la ripresa, assieme ad altri eventi del settore agroalimentare, dell’attività di Veronafiere al termine dell’emergenza sanitaria”, osserva Gianni Bruno, direttore dell’area commerciale Wine & Food di Veronafiere. “Fin dagli anni Novanta siamo impegnati nella promozione dell’olio extra vergine di qualità attraverso Sol d’Oro e altre importanti eventi, come gli Evoo Days, che puntano ad accrescere la cultura di settore con approfondimenti e occasioni di networking. Sono inoltre in programma molte iniziative di marketing e promozione in Italia e all’estero, che coinvolgeranno gli oli vincitori del concorso”.

A distinguere questa edizione di Sol d’Oro anche il periodo in cui si è svolta. “Quest’anno abbiamo ampliato ulteriormente l’internazionalità della giuria, con degustatori professionisti provenienti oltre che dall’Italia, da Spagna, Giordania, Portogallo, Slovenia, Francia e Grecia”, spiega Marino Giorgetti, capo Panel di Sol d’Oro fin dalla sua prima edizione. “Anche per consentire il loro arrivo a Verona si è deciso di posticipare il concorso in giugno, al termine dell’emergenza sanitaria, rispetto al tradizionale appuntamento in febbraio. Grazie alle avanzate metodiche di conservazione, tutto ciò non ha influito sulla qualità degli oli presenti. Voglio ricordare che Sol d’Oro, nelle sue modalità di svolgimento in blind tasting con cabine di degustazione individuali, si conferma un concorso estremamente selettivo”.

Vincitori Sol d’Oro Emisfero Nord-Sud 2021

Categoria Extravergine Fruttato leggero

Sol d’Oro

Palacio de Los Olivos

Olivapalacios S.L., Madrid (Spagna)

Sol d’Argento

EVO

Az. Agricola Fisicaro Sebastiana, Siracusa (Sicilia)

Sol di Bronzo

Messer Francesco 1640 – Selezione

Malvetani Società Agricola Sas, Stroncone (Terni) Umbria

Categoria Extravergine Fruttato medio

Sol d’Oro

Cuncordu

Masoni Becciu di Deidda Valentina, Villacidro (Sulcis) Sardegna

Sol d’Argento

Riserva

Fattoria Ambrosio, Castelnuovo Cilento (Salerno) Campania

Sol di Bronzo

Villa Magra Riserva di Famiglia

Frantoio Franci Srl, Castel del Piano (Grosseto) Toscana

Categoria Extravergine Fruttato intenso

Sol d’Oro

Fonte di Foiano Grand Cru

Società agricola Fonte di Foiano, Castagneto Carducci (Livorno) Toscana

Sol d’Argento

Olio Collemassari IGP

Collemassari – Società Agricola, Cinigiano (Grosseto) Toscana

Sol di Bronzo

Olivastro

Americo Quattrociocchi, Terracina (Latina) Lazio

Categoria Biologico

Sol d’Oro ex aequo

Bio Coratina

Intini, Alberobello (Bari) Puglia

Masoni Becciu

Masoni Becciu di Deidda Valentina, Villacidro (Sulcis) Sardegna

Nessun Sol d’Argento

Sol di Bronzo

Crux

Fattoria Ambrosio, Castelnuovo Cilento (Salerno) Campania

Monovarietale

Sol d’Oro

Villa Magra Grand Cru

Frantoio Franci srl, Castel del Piano (Grosseto) Toscana

Sol d’Argento

Caieta Evo

Azienda Agricola Cosmo Di Russo, Gaeta (Latina) Lazio

Sol di Bronzo

Superbo

Americo Quattrociocchi, Terracina (Latina) Lazio

Absolute beginners

Sol d’Oro

Jasa Prestige Cuvée

Arsen Jurincic – Jasa Prestige, Marezige (Slovenia)

Sol d’Argento

Oro di Giano Monovarietale San Felice

Agricadd Società Agricola, Giano dell’Umbria (Perugia) Umbria

Sol di Bronzo

OrOlio Limited Edition

Azienda Agricola Fratelli Renzo, Rossano (Cosenza) Calabria

Sol d’Oro Challenge 2021 all’azienda Masoni Becciu, di Villacidro, Sardegna