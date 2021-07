Olimpiadi Tokyo in tv: ecco come vederle dal 23 luglio

Venerdì partono tra mille difficoltà i Giochi giapponesi: si chiude l’8 agosto. La 32 esima edizione sarà la più rosa di sempre e anche quella con più atleti italiani qualificati (385)

Al netto del fatto che, come tutti sappiamo, queste Olimpiadi non saranno normali, tra porte chiuse ai tifosi (anche locali), bolle anti-Covid e tamponi a tappeto che rischiano di condizionare gare e chance di medaglia, i Giochi di Tokyo al via venerdì 23 luglio (fino a domenica 8 agosto) presentano però un paio di dati interessanti. Il primo è che nonostante il più grande evento sportivo del pianeta verrà inevitabilmente penalizzato dalla pandemia, sarà anche quello più gender-balanced della storia. Al passo con i tempi, che vedono l’inclusione femminile al centro dell’agenda politica internazionale, a Tokyo si raggiungerà di fatto la parità tra i sessi: il 48,8% degli atleti iscritti è donna. Un enorme passo avanti se si pensa che in occasione della prima Olimpiade moderna, nel 1896 ad Atene, c’era solo una donna partecipante. Nell’edizione successiva a Parigi le donne erano poco più del 2%, cioè 22 su 997 partecipanti (in quella edizione arrivò anche la prima medaglia rosa, per gli Usa).

Bisogna aspettare i Giochi del 1964, ospitati proprio a Tokyo, per veder salire la presenza femminile al 13%, poi al 23% a Los Angeles 1984 e infine al 45% dell’ultima edizione, cinque anni fa a Rio de Janeiro. Anche la delegazione italiana in Giappone non è da meno: addirittura nel pugilato, disciplina da sempre considerata maschile, le atlete azzurre qualificate sono quattro, a fronte di zero uomini; e la Divina Federica Pellegrini, una delle nostre sportive di punta, può diventare la prima donna al mondo con 5 finali olimpiche nel nuoto. L’altro dato sorprendente di Tokyo 2020 riguarda proprio la spedizione italiana, che raggiunge il suo massimo storico in termini numerici: la truppa azzurra conta 385 elementi (372 “titolari” più 13 riserve partenti), un record assoluto reso possibile dall’exploit dell’atletica, che non vince una medaglia da Londra 2012 ma porta 76 iscritti alle varie gare, un primato anch’esso, e dalla qualificazione di ben cinque squadre negli sport di squadra (pallavolo maschile e femminile, pallanuoto maschile, softball e basket maschile). Su 385 atleti iscritti in 36 discipline, 186 sono donne.

Con questo score l’Italia si conferma una potenza sportiva, volendo essere precisi entra nel G7 olimpico: se si considerano anche le riserve è la sesta nazione più rappresentata, sui livelli di Francia e Gran Bretagna e dietro solo agli Usa (613 atleti), al Giappone che in quanto Paese ospitante partecipa a tutte le gare, all’Australia, alla Cina e alla Germania. La Russia porta 335 atleti, la Spagna 321 e il Brasile 301. Non è detto che un numero alto di atleti porti automaticamente un numero alto di medaglie, ma le premesse per confermarsi almeno nella top ten del medagliere, come è tradizione consolidata, ci sono tutte. Secondo gli esperti, il pronostico parla di un numero complessivo di medaglie intorno alle 30, con 7-8 medaglie d’oro sulla carta probabili.

PROGRAMMA E COME VEDERLA IN TV

Il programma delle gare come sempre è molto fitto e tutto concentrato nell’arco di poco più di due settimane. Si parte il 21 luglio con alcune gare di qualificazione, poi il 23 la cerimonia inaugurale, a porte chiuse e con delegazioni contingentate. Domenica 8 agosto il gran finale con la maratona maschile e le finali degli sport a squadre. Per quanto riguarda la copertura tv, ci sono varie possibilità. In Italia la Rai ha i diritti e trasmetterà l’evento a getto continuo ma solo su un canale, Rai 2. Quindi sarà possibile seguire solo le gare più importanti e quelle che coinvolgono atleti italiani. Potrà invece vedere tutto chi è già abbonato a Eurosport Player (30 canali), oppure chi da ora in avanti si abbona a Discovery +, che ne ingloberà l’offerta per 7,99 euro al mese. Anche i due canali tradizionali di Eurosport trasmetteranno l’evento, ma non è stato raggiunto l’accordo con Sky che di solito ospita Eurosport 1 e Eurosport 2. Niente Giochi dunque per chi è abbonato a Sky, mentre questi due canali (ma non i 30 di Eurosport Player) saranno visibili su Dazn. Chi è abbonato a Eurosport Player può vedere le gare anche su Amazon Prime Video.