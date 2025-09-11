Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Enel partner della Federazione sport del ghiaccio

La Federazione italiana sport del ghiaccio annuncia l’avvio di una nuova partnership con Enel che, per la stagione sportiva 2025-2026, quella che include le Olimpiadi invernali di Milano Cortina e dunque è particolarmente importante per il movimento sportivo italiano, sarà main sponsor della Federazione. “Un’ulteriore occasione per ribadire l’impegno del gruppo elettrico al fianco delle più importanti organizzazioni sportive del Paese”, recita il comunicato congiunto.
L’accordo – concluso con la collaborazione di Infront, official advisor di Fisg – segna dunque l’inizio di un percorso condiviso in una stagione di straordinaria rilevanza per l’Italia e per gli sport del ghiaccio italiani, che culminerà appunto con i Giochi Olimpici e Paralimpici il prossimo mese di febbraio. “La presenza di Enel al fianco della Fisg rappresenta un sostegno concreto allo sviluppo e alla promozione delle discipline del ghiaccio, dalla crescita dei settori giovanili all’attività delle Nazionali, fino agli eventi di rilievo internazionale ospitati in Italia”, dice la nota.
“La collaborazione nasce dalla condivisione di valori comuni, come la passione, la sostenibilità e l’energia delle persone che rafforzano il legame tra sport, comunità e territorio. Con Enel come main sponsor, la Federazione italiana sport del ghiaccio affronta la stagione 2025-2026 con rinnovato entusiasmo e con l’obiettivo di trasformare le sfide in opportunità di crescita e condivisione, in un anno destinato a segnare la storia dello sport italiano”, conclude il comunicato.