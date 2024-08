Olimpiadi 2024 incoronano un’Italia vincente: 40 medaglie (con due ori in più di Tokyo) in 20 discipline

Le Olimpiadi Parigi, a dispetto di tutti i gufi e dell’incredibile incomprensione iniziale dei media, sono state un grande successo della Francia ma anche delle performance italiane culminate nella storica vittoria della medaglia d’oro della pallavolo femminile del mago Velasco

Non ci poteva essere una chiusura migliore per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le azzurre del volley hanno battuto 3-0 gli Stati Uniti, conquistando un oro storico, la prima medaglia d’oro mai ottenuta nella pallavolo femminile. Con questo successo, l’Italia conclude la manifestazione con un totale di 40 medaglie: 12 ori, 13 argenti e 15 bronzi, eguagliando il record di Tokyo 2020 ma con due ori in più. Un risultato che sottolinea la continua crescita del movimento sportivo italiano a livello mondiale.

Il successo di questi Giochi va riconosciuto anche alla Francia per l’organizzazione impeccabile. Sebbene ci fossero aspettative elevate e alcune critiche iniziali, come la qualità del cibo nel villaggio e il superamento dei valori della qualità dell’acqua della Senna, l’evento si è svolto senza intoppi. La sicurezza e l’efficienza sono state assicurate. Una vittoria per il Paese e per Macron.

Lo storico successo dell’Italvolley femminile

L’Italia ha concluso la sua partecipazione alle Olimpiadi con una straordinaria vittoria nella pallavolo femminile. Le azzurre, allenate dal leggendario Julio Velasco, hanno sconfitto nettamente gli Stati Uniti con un perentorio 3-0 (25-18, 25-20, 25-17), conquistando la loro prima medaglia d’oro olimpica in questa disciplina.

Il cammino delle pallavoliste italiane è stato impeccabile, culminando in una finale dominata dall’inizio alla fine. Le azzurre hanno dimostrato una superiorità tecnica e mentale impressionante, schiacciando una delle squadre più forti al mondo senza lasciare spazio a dubbi.

Artefice di questa storica vittoria è Velasco, capace di ricostruire e cambiare mentalità ad un gruppo di talenti che rischiava di perdersi: “Ancora ci dobbiamo rendere conto di quel che abbiamo fatto, abbiamo perso un solo set, un record in un’Olimpiade. Abbiamo sempre avuto grande ‘fuoco’ e lucidità, la finale è stata la migliore partita” ha commentato il Ct dopo l’oro olimpico. “Sento orgoglio per questa squadra, per lo staff, anche il Coni ci ha messo nelle condizioni ideali, è una vittoria di tutto il movimento, anche dei piccoli club. La pallavolo femminile è per le ragazze quel che il calcio è per i ragazzi. Spero che l’oro dia una spinta, non ci sono abbastanza palestre per tutte le ragazze che vogliono giocare a pallavolo”.

“Non mi è mai mancata la pace per Atlanta ’96” racconta Velasco che in quella edizione dei Giochi con i ragazzi del volley perse la finale per due punti, “Non ho mai avuto l’ossessione, non sono come Baggio che ripensa sempre al rigore. La nostra era una squadra straordinaria che ha perso l’oro per due palloni, stavolta abbiamo stravinto”.

“È stato bravo a unire la squadra, cosa che mancava da un po’.” la sintesi perfetta della stella della nazionale, Paola Egonu.

Il bilancio dell’Italia: un grande successo

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono state un successo per l’Italia, che ha eguagliato il record di 40 medaglie ottenuto a Tokyo 2020, ma con una qualità superiore: 12 ori, 13 argenti e 15 bronzi. Gli azzurri hanno chiuso al nono posto nel medagliere generale e al quarto tra le nazioni europee, dietro i padroni di casa della Francia (16 ori), Olanda (15) e Gran Bretagna (14). L’Italia ha davanti alla Germania (stesso numero di ori e argenti), ma con più bronzi.

Ci sono alcuni risultati che dimostrano la competitività del nostro Paese: Team Italia ha vinto almeno una medaglia per 36 giorni consecutivi, attraversando tre Olimpiadi (Rio, Tokyo e Parigi). E c’è tanta varietà del movimento: i podi ottenuti in questa Olimpiade provengono, infatti, da 20 discipline diverse. Quest’anno è anche aumentato il numero di finalisti rispetto a Tokyo, con 79 atleti italiani che hanno raggiunto le finali. E non si può dimenticare anche chi il podio l’ha solo sfiorato: sono ben 25 i quarti posti raggiunti qui a Parigi, record assoluto.

“Le 40 medaglie conquistate confermano il ruolo da protagonista dell’Italia nello scenario sportivo mondiale. Siamo forse il Paese più multidisciplinare“, ha dichiarato Giovanni Malagò, presidente del Coni.

Parigi 2024: gli azzurri sul podio

L’Italia chiude, quindi, questa Olimpiade di Parigi 2024 con 40 medaglie: 12 ori, 13 argenti e 15 bronzi. Ecco l’elenco dei medagliati azzurri:

Medaglie d’Oro

Nicolò Martinenghi – Nuoto, 100m rana maschili

Thomas Ceccon – Nuoto, 100m dorso maschili

Squadra di Scherma – Spada femminile a squadre (Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Mara Navarria)

Giovanni De Gennaro – Canoa slalom, K1 maschile

Alice Bellandi – Judo, -78kg femminili

Marta Maggetti – Vela, iQFOil femminile

Jasmine Paolini e Sara Errani – Tennis, doppio femminile

Alice D’Amato – Ginnastica artistica, trave

Coppia dello Skeet – Tiro sportivo a squadre miste (Diana Bacosi e Gabriele Rossetti)

Ruggero Tita e Caterina Banti – Vela, Nacra 17

Chiara Consonni e Vittoria Guazzini – Ciclismo su pista, Madison donne

Italia – Pallavolo femminile

Medaglie d’Argento

Filippo Ganna – Ciclismo su strada, cronometro individuale

Federico Nilo Maldini – Tiro, 10m pistola ad aria maschile

Filippo Macchi – Scherma, fioretto individuale maschile

Squadra di Ginnastica Artistica – Gara a squadre (Angela Andreoli, Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio e Giorgia Villa)

Canottaggio – Quattro di coppia maschile (Luca Chiumento, Giacomo Gentili, Andrea Panizza e Luca Rambaldi)

Silvana Stanco – Tiro a volo, trap femminile

Squadra di Scherma – Fioretto femminile a squadre (Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi, Francesca Palumbo)

Canottaggio – Doppio pesi leggeri uomini (Stefano Oppo e Gabriel Soares)

Gregorio Paltrinieri – Nuoto, 1500m stile libero uomini

Squadra di Scherma – Fioretto maschile a squadre (Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi, Tommaso Marini)

Gabriele Casadei e Carlo Tacchini – Canoa sprint, C2 500 maschile

Nadia Battocletti – Atletica, 10.000 metri donne

Simone Consonni ed Elia Viviani – Ciclismo su pista, Madison uomini

Medaglie di Bronzo

Luigi Samele – Scherma, sciabola individuale maschile

Staffetta 4×100 stile libero – Nuoto (Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo)

Paolo Monna – Tiro, 10m pistola ad aria maschile

Gregorio Paltrinieri – Nuoto, 800m stile libero

Lorenzo Musetti – Tennis, singolare maschile

Manila Esposito – Ginnastica artistica, trave

Mattia Furlani – Salto in lungo uomini

Inseguimento a squadre – Ciclismo su pista maschile (Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan)

Ginevra Taddeucci – Nuoto di fondo, 10km

Antonino Pizzolato – Sollevamento pesi, 89kg uomini

Sofia Raffaeli – Ginnastica ritmica, all-around individuale

Simone Alessio – Taekwondo, -80kg uomini

Andy Diaz – Salto triplo uomini

Ginnastica ritmica – All-around a squadre (Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris)

Giorgio Malan – Pentathlon moderno uomini

Per l’Italia è record di quarti posti

Oltre alle medaglie conquistate, un altro dato significativo che esce da questa edizione dei Giochi è quello riguardante i quarti posti, le cosiddette “medaglie di legno”. L’Italia ha stabilito un primato in questa particolare classifica, con ben 25 quarti posti, superando di gran lunga nazioni come Francia (19), Stati Uniti (18) e Gran Bretagna (17). Un risultato che, se da un lato aumenta i rimpianti per le occasioni sfumate, dall’altro dimostra la capillarità e la competitività del movimento sportivo italiano in quasi tutte le discipline, lasciando ampi margini di miglioramento in vista delle prossime Olimpiadi in programma a Los Angeles nel 2028.

I vincitori azzurri da Mattarella il 23 settembre

Il 23 settembre, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà al Quirinale gli atleti italiani per la riconsegna del tricolore. Alla cerimonia, che celebrerà i vincitori, ci sarà una novità: parteciperanno anche gli atleti che si sono classificati al quarto posto, per sottolineare il valore del loro impegno e riconoscere i risultati ottenuti.