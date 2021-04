Nutrisal: Paola di Giambattista prima chef nutraceutica d’Italia

il futuro della sana e corretta alimentazione passa dalla conoscenza della prevenzione e di un’adeguata difesa immunitaria. L’alimentazione viene studiata non solo per curare il corpo ma anche la mente

Paola Di Giambattista, Chef e Healthy Food Specialist è la prima prima Chef Nutraceutica d’Italia. Ha conseguito infatti la certificazione dell’Istituto Scientifico Nutrisal, presieduto da Michele Lampugnani

Lo Chef Nutraceutico è un professionista moderno, attento non solo alle nuove tendenze alimentari, ma anche alle necessità derivanti da particolari stati di salute. Una professione fondamentale, soprattutto in questo momento, in cui stanno cambiando costumi e consumi dei consumatori e, di conseguenza, anche il mondo della ristorazione. Lo Chef Nutraceutico diventa in questo contesto una presenza strategica nelle cucine e, vista la nuova tendenza, in tutti gli Home Cooking proprio perché oltre ad essere uno Chef ne sa anche di princìpi di immunonutrizione.

Di fatto, oggi più che mai, il futuro della sana e corretta alimentazione passa dalla conoscenza della prevenzione, perché un’adeguata difesa immunitaria è l’unica essenza di un benessere generale e costante. Il Prof. Emilio Jirillo, Direttore Scientifico dell’Istituto Scientifico di Nutrizione e Salute “Nutrisal”, sottolinea come ormai si parla sempre più spesso di cibi funzionali, biologici e certificati. Ma per diventare cibo questi alimenti devono essere messi nelle mani di persone capaci e preparate, che sappiano trattarli, cucinarli e abbinarli nel modo giusto.

L’Istituto Scientifico Nutrisal ha avviato da tempo un progetto pilota che si svolge in un percorso formativo in Principi di Immunonutrizione e Nutraceutica per la sana e corretta alimentazione a cui ha partecipato un limitato e selezionato numero di Chef che successivamente si sono certificati come Chef Nutraceutici. L’Obiettivo del percorso, in primo luogo, è stato quello di divulgare l’importanza dell’alimentazione salutistica. Quindi, è stato quello di formare una nuova figura di alta professionalità, con conoscenze approfondite nel settore per poter soddisfare la crescente necessità della prevenzione salutistica attraverso l’alimentazione. I focus principali sono stati: Patogenesi delle malattie correlate alla dieta, Nutraceutica e biochimica nutrizionale, Immunonutrizione, Malattie endocrinologiche, Super foods (cibi funzionali).

Paola Di Giambattista ha accumulato nella sua carriera una molteplicità di competenze nell’Healthy food tradotte in servizi di valore per aziende, hotel e ristoranti. Alle aziende, al mondo dell’hotellerie e della ristorazione la Chef ha offerto consulenze legate all’alimentazione healthy, alla cucina vegetariana/vegana/senza glutine e per intolleranze orientata a problematiche di salute o scelte etico religiose. Per hotel, resort e ristoranti elabora menu di quella che ha definito cucina inclusiva, forma il personale di cucina, definisce una strategia di comunicazione e realizza format di eventi personalizzati che comprendono showcooking e food edutainment.

Giovanissima è entrata a far parte dello staff del Grand Hotel di Rimini, memoria della tradizione felliniana. ” Lì – dice – ho imparato parole come gerarchia, superiore e spazi non condivisi. Una cosa a cui non ero assolutamente abituata. Cose che ho ritrovato qualche anno fa quando ho iniziato a varcare il pass delle cucine come consulente chef, a rapportarmi con chi in cucina lavora e con chi “detta le regole””. A 25 anni è diventata vegetariana e dal 2007 ha iniziato a privilegiare l’alimentazione vegana. “Una scelta che è partita da esigenze di salute, oltre che per convinzioni etiche: grazie ai miei studi ho appurato scientificamente quanto l’alimentazione a base vegetale possa essere determinante nel “curare” non solo il corpo ma anche la mente e l’ho messo in pratica in prima persona”.