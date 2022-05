Nomine Stellantis: 5 nuovi manager per rafforzare l’esecuzione del piano industriale

Stellantis ha realizzato un mini riassetto al vertice volto a rafforzare l’esecuzione del piano strategico Dare Forward 2030. Il Ceo Tavares: “Nomine riflettono le audaci ambizioni del nostro piano”

Giro di nomine in casa Stellantis che realizza un mini riassetto organizzativo volto a facilitare la realizzazione e rafforzare l’esecuzione del piano strategico “Dare Forward 2030” presentato a marzo 2022. Tutti i cambiamenti annunciati saranno effettivi dal 1° giugno 2022.

Si parte da Maxime Picat che andrà a ricoprire il ruolo di chief purchasing e supply chain officer, sostituendo Michelle Wen. “Picat ha dimostrato visione strategica e leadership nel corso della sua carriera internazionale nel manufacturing, nel management della region e del brand”, afferma Stellantis, sottolineando come l’attività di Purchasing e Supply Chain sia al centro della performance del gruppo.

A sostituire Picat nel ruolo di chief operating officer di enlarged Europe sarà Uwe Hochgeschurtz, manager esperto nel settore delle vendite e del marketing con più di 30 anni di esperienza internazionale nell’industria automobilistica, soprattutto nell’ambito delle vendite globali. Grazie al suo background, secondo Stellantis, Hochgeschurtz sarà in grado di “fornire un impulso attivo per creare una dinamica vibrante in questa region strategica, il cui obiettivo 2030 è quello di essere il numero 1 in Europa con una redditività a due cifre”, spiega la società.

E ancora: Florian Huettl sostituirà Uwe Hochgeschurtz e si unirà al top executive team di Stellantis come chief executive officer di Opel & Vauxhall, andando a guidare lo sviluppo commerciale mondiale dell’unico brand tedesco del portafoglio Stellantis e la sua transizione nell’era elettrica.

Alison Jones, attualmente responsabile del mercato del Regno Unito, sarà promossa ad un ruolo globale come senior vice president circular economy e riporterà a Philippe de Rovira, chief affiliates officer. Si tratta di un ruolo chiave che rappresenta uno dei pilastri fondamentali del piano strategico “Dare Forward 2030” con l’obiettivo generale di “raggiungere i 2 miliardi di euro di ricavi nel 2030, moltiplicando per 4 i ricavi derivanti dal ciclo vita prodotto esteso e per 10 i ricavi generati dal processo di riciclo”, commenta Stellantis. Infine, Paul Willcox, attualmente leader di Vauxhall UK, sostituirà Alison Jones, semplificando così l’organizzazione nel Regno Unito.

Carlos Tavares, Ceo di Stellantis ha dichiarato: “Le sfide quotidiane e l’attuale profonda trasformazione dell’industria automobilistica richiedono agilità organizzativa e talenti al posto giusto e al momento giusto in tutta la nostra azienda. Dopo l’avvio di successo delle attività di Stellantis, queste nomine riflettono le audaci ambizioni del nostro piano strategico “Dare Forward 2030” e contribuiranno fortemente al percorso di trasformazione che abbiamo già iniziato dalla nascita di Stellantis nel gennaio 2021.”