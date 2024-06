Nomine pubbliche: il 27 Scannapieco confermato alla guida di Cdp e Donnarumma nuovo Ceo di Fs

Generale conferma al vertice della Cdp e ricambio completo invece in Fs: è il menù delle nomine pubbliche in programma per il 27 giugno. Poi toccherà alla Rai: ecco chi è in corsa

Tutti confermati alla guida della Cassa depositi e prestiti (Cdp) e cambio completo al vertice delle Ferrovie dello Stato (Fs). E’ questo il menù delle nomine pubbliche in programma nelle assemblea di Cdp e Fs per giovedì 27 giugno. Poi toccherà alla Rai.

Alla Cassa depositi e prestiti Dario Scannapieco, giù pupillo di Mario Draghi al Tesoro, sarà confermato per altri tre anni nel ruolo di Amministratore delegato mentre Giovanni Gorno Tempini resterà alla Presidenza con il placet delle Fondazioni bancarie a cui spetta, come azionista di minoranza, la designazione.

Se in Cdp tutto resta come prima, tutti cambia invece al vertice delle Fs dove è in arrivo come nuovo Ceo Stefano Donnarumma, già Ad di Acea prima e di Terna dopo, al quale la premier Giorgia Meloni aveva da tempo promesso un risarcimento per la mancata promozione ad Ad di Enel dell’anno scorso. In marcia invece verso la poltrona di Ceo di NetCo, ex rete della Telecom, l’attuale Ad di Fs, Luigi Ferrraris, voluto dal fondo americano KKR e dal Mef per la sua profonda conoscenza delle reti (è stato in Enel, nelle Poste, in Terna e ora nelle Ferrovie). Aperta resta invece la corsa alla presidenza delle Fs dove potrebbe tornare l’ex Ad Gianfranco Battisti, sostenuto dal leader di Forza Italia, Antonio Tajani. Per quel posto non hanno però ancora perso tutte le speranze Stefano Cuzzilla, oggi Presidente di Trenitalia, e Pietro Bracco, docente della Lega e sostenuto dalla Lega.

Poi c’è la Rai dove la Presidenza dovrebbe toccare a Simona Agnes, Forza Italia, mentre nel ruolo di amministratore delegato scalda i motori Giampaolo Rossi di Fratelli d’Italia.

Il grosso delle nomine pubbliche è questo ma nelle prossime settimane il menù prevede anche il rinnovo dei vertiti di Fintecna, Gestore dei servizi elettrici, Invimit, Open Fiber e Anas. L’abbuffata continua.