Nomine Fincantieri, Snam e Italgas: Cdp conferma tutti gli Ad

Bono resta alla guida di Fincantieri, Alverà di Snam e Gallo di Italgas: la Cdp ha scelto la continuità nelle tre società quotate in Borsa cambiando solo i presidenti delle due società energetiche – L’ambasciatore Massolo resta alla presidenza di Fincantieri.

Le ragioni del mercato più che quelle della politica hanno spinto la Cassa depositi e prestiti (Cdp) guidata da Fabrizio Palermo a confernare la guida di tre controllate di spicco come Fincantieri, Snam e Italgas, tutte tre quotate in Borsa, rinnovando il mandato ai tre Ad, malgrado fossero stati nominati in precedenza dal centrosinistra e per questo fossero finiti nel mirino del Cinque Stelle.

Giuseppe Bono resta così l’amministratore delegato per altri tre anni della Fincantieri, che è un po’ la sua creatura, Marco Alverà, quarantenne manager già in Enel ed Eni, rimane l’Ad di Snam e Paolo Gallo, già in Acea, resta l’Ad di Italgas. Confermato alla presidenza della Fincantieri l’ambasciatore Giampiero Massolo, che molto si è prodigato nella definizione dell’alleanza con i francesi di Stx.

Cambiano solo i presidenti di Snam e di Italgas. Alla presidenza della Snam sale Luca Dal Fabbro, ex manager di Enel e della tedesca E.on, considerato vicino ai Cinque Stelle che lo avevano già indicato per il vertice del Gestore dei servizi energetici (Gse). Cambia anche la presidenza dell’Italgas, dove si insedia Alberto Dall’Acqua, docente dell’Università Bocconi vicino alla Lega di Salvini e soprattutto al sottosegretario Giancarlo Giorgetti.

Malgrado le intemperanze e i bellicosi propositi della vigilia, il rischio di un boomerang in Borsa e il pericolo di provocare un terremoto sui tre titoli, che sono molto apprezzati dai cassettisti, hanno indotto i due partner di governo a più miti consigli e alla fine la prudenza della Cassa depositi e prestiti è prevalsa nel segno di una sostanziale continuità, sia pure con la piccola novità delle due presidenze delle società energetiche.