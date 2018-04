Nomine: chi entra e chi esce in Mps, Ubs e Zurich

Cambi al vertice significativi in un contesto di revisione organizzativa volta a creare innovazione e sviluppo – Giampiero Bergami nuovo Cco di Mps, Angela Cossellu nominata Ceo di Zurich Connect, Paolo Federici nuovo responsabile dell’area Wealth di Ubs Wealth Management

Valzer di nomine negli ultimi due giorni all’interno di importanti società italiane e internazionali. Monte dei Paschi, Zurich Connect e UBS Wealth Management hanno infatti varato cambi al vertice significativi in un contesto di revisione organizzativa volta a creare innovazione e sviluppo.

MPS: LA NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Monte dei Paschi ha creato una nuova Direzione Rete che presidierà la rete commerciale Mps attraverso le sue 5 aree territoriali, concentrandosi sul coordinamento commerciale. In aggiunta, in base a quanto spiegato dalla banca toscana, Widiba, la banca rete on line del gruppo, e il consorzio operativo di gruppo, passeranno a diretto riporto dell’Ad Marco Morelli che, con Andrea Cardamone, confermato ceo di Widiba e del consorzio operativo, svilupperà il processo di digitalizzazione della Banca allo scopo di portarla ai migliori standard di mercato”.

Mps rinnova anche la linea manageriale. Nel dettaglio, Giampiero Bergami, attuale responsabile della direzione Corporate, assume l’incarico di chief commercial officer, mentre Vittorio Calvanico è il nuovo Chief Operating Officer, al posto di Enrico Grazzini.

Maurizio Bai, attuale responsabile dell’Area Territoriale Toscana, assume la responsabilità della Direzione Rete, mentre a capo dell’Area Territoriale Toscana viene promosso Dimitri Bianchini, attuale responsabile dell’ufficio coordinamento, monitoraggio e sviluppo commerciale della stessa Area.

Fabiano Fossali, oggi area manager della direzione territoriale corporate Veneto Est e Friuli Venezia Giulia, va a guidare la Direzione Corporate in sostituzione di Giampiero Bergami. Infine, Giovanni Ametrano, attuale responsabile area credito Centro e Sardegna, diviene il nuovo responsabile della Direzione Crediti Performing, in sostituzione di Moreno Sonnini che è il nuovo responsabile dell’Area Territoriale Nord Ovest.

ZURICH CONNECT: ANGELA COSSELLU NUOVA CEO

Zurich ha nominato Angela Cossellu ceo di Zurich Connect, il business diretto di Zurich in Italia. La manager assumerà anche la carica di rappresentante generale per l’Italia della società di cui è già direttore generale fin dal 2012. Come spiega la società attraverso una nota, “la nomina avrà l’obiettivo di realizzare un’efficace implementazione delle strategie del Gruppo Zurich in Italia e rappresenta il primo passo di un piano di rafforzamento del business diretto nel Paese, con particolare focus sull’innovazione tecnologica”.

UBS WEALTH MANAGEMENT

Ubs Europe Se, Italy Branch – succursale italiana che svolge le attività di wealth management in seno al Gruppo Ubs – annuncia l’ingresso di Paolo Federici come nuovo responsabile dell’area Wealth. Federici riporterà a Fabio Innocenzi, responsabile per l’Italia di Ubs Europe Se e Market Head Italy and Iberia di Ubs WM e sarà operativo a partire dal 30 aprile prossimo.

Parallelamente, nel contesto della revisione organizzativa di UBS Europe SE, Italy Branch, Ferruccio Ferri sarà nominato head of Global Segments, con responsabilità della supervisione sui segmenti globali del gruppo, oltre a ricoprire il ruolo di ad di Ubs Fiduciaria. Alberto Martini diventa invece Head of Growth e avrà la responsabilità dello sviluppo del business in Italia, assumendo la guida delle strutture a questo dedicate.