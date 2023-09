Nocivelli ABP chiude l’esercizio in forte crescita. Ricavi +43,1%, Ebitda a 15 milioni, Utile Netto +10,9%

L’azienda italiana specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di facility management ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2023 con risultati in forte crescita. Portafoglio ordini a 800 milioni. Proposto un dividendo di 0,049 centesimi per azione

Il Consiglio di Amministrazione di Nocivelli Abp S.p.A., azienda italiana specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di facility management, ha dato il via libera al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato per l’anno chiuso al 30 giugno 2023 con risultati positivi.

Il valore della produzione è pari a 75,1 milioni di euro (+22,4%, in aumento rispetto a Euro 61,3 milioni dello scorso anno) dovuto principalmente alla conclusione di lavori oggetto di commesse iniziate nell’anno precedente mentre i ricavi sono pari a 73,9 milioni (+43,1%). EBITDA si attesta a 15,3 milioni di euro con EBITDA margin 20,4% (13,9 milioni al 30 giugno 2022). Il risultato netto è pari a 10,6 milioni (+10,9%). L’azienda conta un patrimonio netto di 62,8 milioni di euro.

“Abbiamo approvato oggi dati di forte crescita dei ricavi con marginalità importanti, che confermano la capacità dell’azienda di modificare velocemente l’operatività per generare e conservare redditività anche in contesti esterni sfavorevoli o non prevedibili” ha dichiarato Nicola Turra, Amministratore Delegato di A.B.P. Nocivelli.

Backlog pari a circa 800 milioni di Euro

Abbiamo colto diverse opportunità lato opere impiantistiche, il nostro core business, e continuiamo a formulare proposte di Partenariato Pubblico Privato che potranno aggiungersi al nostro consistente portafoglio ordini che ha raggiunto quota 800 milioni con contratti fino al 2033. I prossimi trimestri ci vedono già impegnati nella fornitura di servizi ad alcuni dei principali operatori energetici italiani. Siamo quindi fiduciosi nel continuare a realizzare una crescita in linea con quanto raggiunto quest’anno” spiega l’AD del Gruppo.

Proposto dividendo a 0,049 centesimi

Il CdA ha proposto all’assemblea degli azionisti la seguente destinazione dell’utile di esercizio: un dividendo di 0,049 euro per azione (pari a circa 1.492.050 euro in totale) e l’accantonamento della parte rimanente dell’utile come riserva. Il dividendo verrà staccato il 13 novembre 2023, con record date il 14 novembre 2023 e il pagamento avverrà il 15 novembre 2023.

“Questi risultati danno grande soddisfazione a tutta la squadra. Un ringraziamento da parte mia e di tutto il Consiglio di Amministrazione va alle persone di Nocivelli ABP che hanno permesso di realizzare ancora una volta un percorso di crescita, confermando la leadership di Nocivelli. Il business model, che ha più volte confermato la sua bontà, sarà anche per i prossimi anni, il principale asset su cui basare la futura crescita assieme alle competenze specializzate ed alla capacità di instaurare relazioni di lungo periodo, elementi che ci consentiranno di cogliere importanti opportunità” ha commentato Bruno Nocivelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione di A.B.P. Nocivelli.