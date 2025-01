Nintendo svela Switch 2 ma le poche certezze fanno crollare il titolo in Borsa

Nintendo presenta Switch 2, la sua nuova console, ma il titolo della storica casa di produzione giapponese crolla in Borsa a Tokyo: perdite fino al 7 per cento. Motivo? Le poche rivelazioni hanno fatto scattare i dubbi degli investitori

Nintendo presenta la sua nuova console, la Switch 2, ma le poche rivelazioni fanno scattare i dubbi. La storica casa di produzione giapponese, che quest’anno celebra ben 136 anni di attività, ha subito un duro colpo alla Borsa di Tokyo, con una perdita che ha toccato il 7% nel corso della giornata e una chiusura in calo del 4,20%. L’annuncio del tanto atteso successore della popolare console Switch, previsto “nell’arco del 2025”, non ha convinto gli investitori, sollevando interrogativi sulla strategia dell’azienda giapponese.

La casa di Kyoto ha pubblicato solo un video teaser di due minuti (lo trovate in fondo all’articolo) per presentare il Nintendo Switch 2, promettendo ulteriori dettagli durante un evento Nintendo Direct il 2 aprile. Ma è l’assenza di informazioni su prezzo e data di lancio sembra aver pesato sulla fiducia del mercato.

Switch 2: cosa sappiamo finora

L’annuncio della Switch 2 conferma il passaggio a una nuova generazione di console, con un design che ricalca il concept del modello attuale ma introduce alcune novità significative. Tra queste, un display più grande, joy-con con attacco magnetico che risolvono il problema del drifting, e una docking station ridisegnata con supporto potenziale al 4K.

Il trailer ha svelato anche la retrocompatibilità con i giochi della prima Switch, sia in formato fisico sia digitale, sebbene non totale per alcuni titoli. Inoltre, è stato mostrato un nuovo capitolo di Mario Kart, che potrebbe essere un titolo di lancio. Le specifiche tecniche restano però in gran parte avvolte nel mistero.

La mancanza di certezze fa perdere fiducia agli investitori

Nonostante l’attesa per la nuova console fosse elevata, la reazione della Borsa riflette preoccupazioni più profonde. Gli analisti sottolineano come Nintendo generi ancora il 91% dei suoi ricavi dalla linea Switch, lanciata nel 2017 e ormai in fase calante. La nuova console dovrà competere con hardware più avanzati di Sony e Microsoft, il che aumenta le aspettative sulla sua capacità di attrarre consumatori.

“Gli investitori volevano certezze, non solo un trailer,” ha affermato un analista di Tokyo. L’incertezza su una data precisa di lancio, accoppiata a un contesto di mercato videoludico già complesso, ha contribuito al crollo del titolo.

Nintendo ha dimostrato di saper reinventare il proprio modello di business, come testimonia il successo del film “The Super Mario Bros. Movie” e l’espansione nei parchi tematici. La dipendenza economica dal franchise Switch, però, sottolinea l’importanza cruciale della nuova console. Con più di 146 milioni di unità vendute, la Switch originale ha stabilito standard elevati, che il suo successore dovrà superare per consolidare la posizione di Nintendo nel mercato.

Console gaming: un settore in cerca di rilancio

Il mondo dei videogiochi sta attraversando una fase delicata, con un rallentamento generale delle vendite e una crescente competizione dai giochi per Pc e mobile. Molti editori stanno già lavorando su titoli ottimizzati per la Switch 2, sperando che il nuovo hardware possa rivitalizzare l’industria. Restano, però, dubbi sulla capacità di Nintendo di garantire un lancio senza intoppi, considerati anche i problemi di disponibilità che hanno caratterizzato altri prodotti tech negli ultimi anni.

Nintendo Switch 2 sarà in prova a Milano dal 25 al 27 aprile

Nel frattempo, Nintendo ha annunciato eventi speciali in diverse città europee, inclusa Milano, per permettere ai fan di testare in anteprima la Switch 2. L’evento si terrà dal 25 al 27 aprile presso The Mall, in Piazza Lina Bo Bardi.

Le registrazioni per partecipare apriranno il 17 gennaio alle ore 15:00 e chiuderanno il 26 gennaio alle 23:59. La partecipazione avverrà tramite estrazione gratuita e richiederà un account Nintendo. Sarà possibile registrarsi per biglietti individuali o di gruppo (fino a sei persone), con alcune limitazioni per i minori. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per provare dal vivo una delle novità più attese del 2025.

Nintendo: ecco il trailer della nuova Switch 2