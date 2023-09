Accadde oggi: Nintendo compie 134 anni. Storia e successi dell’azienda che ha cambiato il mondo dei videogiochi

Il 23 settembre 1889 nasce l’azienda che ha saputo rivoluzionare il mondo dei videogiochi. Da produttrice di carte da gioco a icona globale dell’industria videoludica. La storia e i successi della compagnia che ha creato Super Mario, i Pokemon e alcune tra le console più famose di sempre

Nintendo, icona globale nell’industria dei videogiochi e creatrice di Super Mario, uno dei personaggi più iconici del mondo dei videogame, compie oggi 134 anni.

Fondata da Fusajiro Yamauchi il 23 settembre 1889, la Nintendo ha attraversato un incredibile viaggio di trasformazione da produttrice di carte da gioco a gigante dell’industria videoludica.

Gli inizi: le carte Hanafuda

La Nintendo aveva sede inizialmente a Kyoto e ha iniziato la sua attività come produttrice di carte da gioco giapponesi chiamate “Hanafuda” o daitoryo. Queste erano famose perché ogni carta era prodotta utilizzando la corteccia di alberi di gelso (o mitsu-mata). Le carte, decorate con immagini di fiori, uccelli e personaggi storici, divennero molto popolari in Giappone e furono usate per popolari giochi di carte tradizionali giapponesi.

L’espansione in nuovi settori

Nel 1956, Hiroshi Yamauchi, il nipote di Fusajiro Yamauchi, prese il controllo dell’azienda. Hiroshi aveva una visione audace per l’azienda e voleva diversificare la Nintendo in nuovi settori.

Uno dei primi passi fu l’ingresso nel settore dei giocattoli, con la produzione di giochi come il “Love Tester” e il “Ultra Hand”.

La svolta: ingresso nel mondo dei videogiochi

La svolta decisiva per la Nintendo avvenne negli anni ’70 quando Hiroshi Yamauchi decise di entrare nell’industria emergente dei videogiochi. Comincia a produrre i primi giochi Arcade nel 19874 e nel 1975 diventa il distributore della console Magnavox Odyssey.

Nel 1977, la casa giapponese lancia la Color TV-Game, una delle prime console per videogiochi. Grazie all’enorme successo riscosso in Giappone arrivò nel mercato dell’America settentrionale nel 1985 e l’anno successivo approdò in Europa.

Il vero successo arrivò nel 1981 con la creazione di Donkey Kong (in cui appare per la prima volta anche il personaggio di Mario), un gioco arcade che conquistò il mondo.

Il successo mondiale: il Nes

Nel 1985 viene introdotto sul mercato un nuovo prodotto che rivoluzionerà il panorama dei videogiochi: la console Nintendo Entertainment System (NES) che verrà venduta con il suo gioco di punta Super Mario Bros. Il successo fu clamoroso e globale portando alla ribalta il nome Nintendo.

Il Game Boy e il fenomeno Pokemon

Negli anni ’90, la Nintendo continuò a innovare con l’introduzione del Game Boy, il primo sistema di gioco portatile di successo, e del Super Nintendo Entertainment System (SNES), che consolidò ulteriormente la sua posizione nell’industria dei videogiochi. Successivamente introdusse (con più successo o meno) nuove console come il Nintendo 64 o il GameCube.

Nel 1996, Nintendo ha lanciato Pokémon, un fenomeno culturale che ha influenzato videogiochi, anime, film e merchandising.

Le nuove console

Nel 2006 nasce la Nintendo Wii che con il suo controller sensibile al movimento ha rivoluzionato l’industria dei videogiochi, aprendo il mondo dei giochi a un pubblico più ampio. Il suo successo rilanciò l’azienda dopo un periodo di appannamento all’inizio degli anni 2000, dovuto anche alla concorrenza della Playstation della Sony.

L’ultimo successo dell’azienda giapponese è la Nintendo Switch, lanciata nel 2017, che è diventata un successo mondiale grazie alla sua versatilità come console casalinga e portatile.

I numeri di Nintendo

Dagli anni ottanta Nintendo ha prodotto oltre 500 giochi e sette console da tavolo: il Famicom/NES, il Super Famicom/SNES, il Nintendo 64, il Nintendo GameCube, il Wii, il Wii U e il Nintendo Switch. Oltre alle console da tavolo, l’azienda plurisecolare ha prodotto varie console portatili, tra cui sette versioni del mitico Game Boy, quattro versioni del Nintendo DS, sei versioni del Nintendo 3DS, il Virtual Boy, i Game & Watch, i Pokémon mini e i Nintendo Mini Classics.

Nintendo ha venduto oltre 700 milioni di console in tutto il mondo e oltre 4 miliardi di copie dei videogiochi direttamente sviluppati. La serie di giochi più venduta di Nintendo è Mario, con oltre 850 milioni di copie vendute. Seguono Pokémon, con oltre 500 milioni di copie vendute, e The Legend of Zelda, con oltre 260 milioni di copie vendute.

Dal 1983 è quotata alla Borsa di Tokyo. Oggi l’amministratore delegato e presidente della società è Shuntaro Furukawa, dopo la morte nel 2015 di Satoru Iwata, ex presidente e artefice del grande exploit della Wii.