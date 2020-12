Neve a Milano e su tutto il Nord, Mose attivato a Venezia

Lombardia, Piemonte e Veneto si sono svegliate sotto la neve, che però dovrebbe presto lasciare il posto alla pioggia – Intanto, si moltiplicano i disagi alla viabilità

Neve a Milano e su buona parte del Nord Italia. Le previsioni meteo di lunedì 28 dicembre avevano anticipato che la settimana di Capodanno si sarebbe aperta all’insegna del maltempo, ma i fiocchi bianchi – quando arrivano – portano sempre stupore e disagi, soprattutto per la viabilità. Solo a Milano, dalla notte scorsa, sono caduti fra i 5 e i 10 centimetri di neve. La nevicata interessa tutta la Lombardia, ad eccezione della pianura Sudorientale, dove cade mista a pioggia. Secondo le previsioni meteo, però, le precipitazioni dovrebbero terminare già nel pomeriggio e nei prossimi giorni sono previste giornate con cielo coperto o poco nuvoloso.

Anche la provincia di Bergamo si è risvegliata questa mattina completamente innevata: in pianura si sono già raggiunti i 10 centimetri.

Una leggera nevicata ha imbiancato perfino i tetti e le calli di Venezia, e precipitazioni più intense si sono verificate soprattutto nell’alta pianura e nella fascia collinare e pedemontana del Veneto. Nella città lagunare si attende un picco di marea di 130 centimetri per le ore 10.30, per il quale è stato attivato il sistema Mose.

La Protezione civile regionale ha dichiarato lo stato di attenzione per nevicate dalla mezzanotte fino a domani per pianura, zone collinari e bellunese meridionale. Un avviso di criticità valanghe di grado marcato è stato emesso a partire dalle 10.00 di oggi, per nevicate con apporti anche superiori ai 30 centimetri su tutto il territorio montano regionale.

Sulle strade, i problemi maggiori si registrano nel Basso Piemonte, proprio a causa delle nevicate di queste ore. Nel dettaglio, code e rallentamenti sono segnalati sulla A26, in direzione di Genova, all’altezza del bivio con la A7.

Difficoltà anche sulla A6 Torino-Savona, dove è entrato in vigore il blocco dei tir sopra le 7,5 tonnellate diretti a Savona, che devono uscire a Carmagnola. Rischio gelo sulla A32 Torino-Bardonecchia.

Disagi per la neve anche in A10 nel tratto da Finale Ligure verso Savona. Autostrade per l’Italia segnala rallentamenti e code fino a Spotorno.

Nevica intensamente su A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra il bivio per la A10 e la Diramazione Predosa-Bettole, sulla A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e Busalla e in A10 tra Celle Ligure e Savona.