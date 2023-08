Neurocracy, la fiction di Omnipedia, che aspira ad essere la Wikipedia del 2049, è un labirinto di testo

Omnipedia è un sito web che assomiglia a Wikipedia ma ha a poco a che fare con l’enciclopedia online: ospita un’opera sperimentale di fiction occultata nelle pagine simil-wiki che si chiama Neurocracy

Per alcuni Wikipedia è una risorsa, per altri, invece, un parco giochi. si può praticare, per esempio, il Wikiracing, una gara di velocità sprint per rimbalzare il più velocemente possibile da un articolo all’altro attraverso i collegamenti ipertestuali interni agli articoli stessi. Una sorta di stone skipping, non praticato sull’acqua ma sullo spazio scivoloso dell’enciclopedia.

Ci sono poi sciarade tratte da pagine a caso. C’è pure un gioco chiamato “Wikington Crescent” che consiste nell’accedere dalla pagina “Wikipedia:Random” a un articolo casuale e dal lì raggiungere con il minor numero di clic possibili l’articolo sulla stazione della metropolitana di Mornington Crescent, a Londra.

Vince chi arriva con il minor numero possibile di articoli consultati. Leggo che dalla pagina dedicata al Monte Cervino si può raggiungere l’obiettivo in appena tre link.

C’è anche la WikiCup che ogni anno premia gli editor volontari più attivi e meticolosi nell’arricchimento e nella manutenzione dell’enciclopedia.

Era solo questione di tempo prima che qualcuno si ispirasse a Wikipedia per creare un gameplay, cioè una narrazione interattiva basata sul suo modello enciclopedico.

Omnipedia una Wikipedia del 2049

Ed ecco, infatti, apparire Omnipedia, un sito web che assomiglia in tutto e per tutto a Wikipedia, ma che ha poco a che fare con l’enciclopedia online. in realtà ospita un’opera sperimentale di finzione chiamata Neurocracy occultata nelle pagine simil-wiki.

Detto in modo semplice si tratta di un gioco narrativo neurale il cui obiettivo è scoprire come sia avvenuta l’uccisione del magnate cinese della tecnologia, Xu Shaoyong, l’uomo che proprio nella fiction ha fondato e lanciato Omnipedia.

Quello di Xu è un omicidio veramente misterioso avvenuto nell’anno 2049. Gli indizi e le tracce sono disseminate tra gli articoli, le anteprime e le cronologie degli articoli stessi di Omnipedia che descrivono le conoscenze del mondo del 2049.

Il direttore del gioco il giovane scrittore e designer di fiction Joannes Truyens lo descrive come una combinazione di “gioco di realtà alternativa, romanzo epistolare e narrativa ipertestuale”. In realtà non c’è nulla di analogo a cui poterlo assimilare o paragonare.

Lo stile è simile a quello di un libro di avventure, ma non segue una linearità narrativa per consentire al lettore-giocatore di muoversi attraverso una rete di informazioni disseminata, intrecciata e da scoprire.

Per dire: c’è un mondo di indizi e di segni che si manifesta nei log delle diverse redazioni delle pagine web che sono usate come strumento di narrazione postmoderna.

Come si dipana Neurocracy

Ogni settimana, i giocatori devono immergersi in nuovi articoli e spulciare la cronologia delle versioni di quelli esistenti alla ricerca di indizi sull’omicidio del magnate della tecnologia, il cui elicottero è stato abbattuto da un drone hakerato. Il gioco va avanti così.

L’articolo su Omnipedia del giorno della morte di Xu contiene delle informazioni basilari; il giorno successivo, compare il commento del governo cinese che indica un “possibile collegamento” a un collettivo di hacker; il giorno dopo ancora, il collegamento è diventato certezza. La narrazione procede in questo modo incrementale/decrementale.

Mettendo insieme e confrontando una miriade di informazioni spicciole come queste, ma non necessariamente tutte attendibili, sarà possibile ricostruire che cosa è veramente successo a Xu.

È un labirinto di informazioni nelle quali bisogna trovare la propria strada. I giocatori sono costretti ad analizzare, mettere in discussione e pesare le informazioni che possono essere fuorvianti e attivamente compromesse.

L’applicazione

Neurocracy è stato pubblicato per la prima volta nel 2021, ma è stato radicalmente rivisto nella seconda release.

Il gioco rimane gratuito, ma per rendere il processo più allettante è stata creata un’applicazione desktop indipendente accessibile al costo di 12 dollari. L’applicazione è semplicemente un browser dedicato a navigare le pagine di Omnipedia con un taccuino per raccogliere le impressioni, i sospetti e le teorie.

I giocatori hanno anche la possibilità di caricare le loro note su un’area alla quale hanno accesso gli sviluppatori, che potranno consultare un aggregato di materiali per decidere quali parti della storia vale la pena di approfondire. Ogni settimana viene aggiunto nuovo materiale.

“Non si tratta più di una semplice lettura passiva, ma di una manipolazione attiva delle informazioni, di una selezione a beneficio della comunità di giocatori”, dice Truyens.

