Nadia Calviño è la nuova presidente della Banca europea per gli investimenti (Bei). Niente da fare per Daniele Franco

La vicepremier spagnola l’ha spuntata contro la danese Margrethe Vestager e l’italiano Daniele Franco. Giorgetti contesta procedura: “Rigore è quando arbitro fischia”

Nadia Calviño emerge vittoriosa nella corsa alla presidenza della Banca europea d’investimento (Bei), sconfiggendo Daniele Franco, ex ministro dell’Economia del governo Draghi. Dal 1° gennaio 2024 e per sei anni la vicepresidente del governo spagnolo e ministro dell’Economia, sarà alla guida della Bei, al posto del tedesco Werner Hoyer, il cui mandato – già rinnovato – è in scadenza. La nomina segna un momento storico, poiché sarà la prima donna a guidare l’istituzione sin dalla sua fondazione nel 1958. Il verdetto è giunto durante la riunione dell’Eurogruppo a Bruxelles, dove i ministri delle Finanze dell’Ue l’hanno designata. Per avere semaforo verde è servito il voto favorevole di almeno 18 Stati membri dell’Ue che rappresentano il 68% del capitale della banca, il che significa avere il sostegno di almeno due dei tre grandi partner europei, Germania, Francia e Italia. Ora inizierà la procedura tecnica della nomina.

Gli altri due candidati erano la danese Margrethe Vestager, commissaria all’Antitrust europeo e l’italiano Daniele Franco.

Secondo quanto emerso da fonti del Mef, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è intervenuto contestando la procedura utilizzata per la selezione della candidata spagnola, ma ha concluso, citando Boskov, “rigore è quando arbitro fischia”, prendendo quindi atto della decisione politica comune su Calvino.

Chi è Nadia Calviño

Nadia Calviño, nata in Galizia nel 1968, ha una solida formazione tecnica in Economia e Legge, con un passato al ministero dell’Economia spagnolo e alla Commissione europea. Nel 2018, ha fatto il salto in politica, assumendo la guida del ministero dell’Economia sotto Pedro Sanchez. Attualmente vicepresidente del governo spagnolo, Calviño ha ottenuto il riconoscimento internazionale come presidente del Comitato monetario e finanziario internazionale del Fondo monetario internazionale (FMI) dal 2022.