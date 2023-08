Msc acquisisce una quota di maggioranza di AlisCargo Airlines. Obiettivo 100% entro inizio 2024

L’obiettivo è acquisire il 100% di AlisCargo Airlines entro l’inizio del 2024. Nuovo passo verso lo sviluppo delle operazioni di MSC Air Cargo creando un gateway europeo e uno snodo chiave per le soluzioni di trasporto merci per via aerea

Mediterranean Shipping Company (MSC) ha acquisito una quota di maggioranza di AlisCargo Airlines, azienda di trasporto merci aereo con base a Milano. L’intento è acquisire il 100% dell’azienda entro l’inizio del 2024, quando la società potrà riprendere pienamente l’operatività con un Boeing 777F.

Questa operazione contribuirà allo sviluppo di MSC Air Cargo, creando un gateway europeo e potenziando le soluzioni di trasporto aereo di MSC. L’acquisizione mira anche a espandere la rete di rotte commerciali di MSC Air Cargo, migliorando la copertura e la flessibilità complessiva.

Partnership strategiche per lo sviluppo del trasporto merci

MSC Air Cargo ha sviluppato la sua offerta di trasporto aereo merci attraverso partnership chiave con agenti di vendita e fornitori di software. Attualmente l’azienda fornisce una soluzione di trasporto complementare ai principali servizi proposti da MSC e opera con due aeromobili in collaborazione con Atlas Air Worldwide per rotte tra Europa, America Centrale e Asia. Sono già previsti altri due aerei nei prossimi sei mesi.

Al termine dell’operazione di acquisizione, MSC Air Cargo disporrà di una nuova licenza operativa e avrà una flotta di cinque aeromobili wide-body entro il prossimo anno.

“L’acquisizione della quota di maggioranza di AlisCargo Airlines rappresenta un passo avanti per l’espansione delle capacità di MSC Air Cargo e, in definitiva, verso la possibilità proporre ai nostri clienti un’offerta di qualità e coerente. Sono altrettanto orgoglioso di aver trovato in AlisCargo Airlines un partner che condivide con noi la stessa visione che ha saputo costruire una solida base da cui poter partire per poterci sviluppare ulteriormente assieme” ha dichiarato Jannie Davel, Senior Vice President di MSC Air Cargo.

“Sono orgoglioso di vedere un gruppo come MSC entrare come azionista di maggioranza di AlisCargo Airlines e sviluppare l’iniziativa che il Gruppo Leali ha costruito. Sono grato per la fiducia che MSC ha riposto in noi e lavoreremo con determinazione per costruire assieme una storia di successo” ha commentato Giacomo Manzon, General Manager di AlisCargo Airlines.

Il Gruppo Leali, guidato da Domenico Alcide Leali, noto per il successo di Air Dolomiti, è il principale venditore di AlisCargo Airlines, lanciata nel 2019.

Banca Finint ha svolto il ruolo di consulente finanziario per il Gruppo Leali. Gianni & Origoni, con team legali a Milano e Padova, è stato l’advisor legale sia per MSC che per il Gruppo Leali nell’operazione.